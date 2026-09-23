Caso Loan: el presidente del tribunal renunció y preocupa el futuro del juicio

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña afrontará un cambio en su tribunal luego de que el juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Federal de Corrientes, presentara su renuncia al cargo para jubilarse en diciembre.

El magistrado abandonará formalmente sus funciones el próximo 1 de diciembre. La dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1066/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Según fuentes vinculadas al caso, el proceso continuará con los jueces Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, quienes estarán acompañados por el magistrado subrogante Enrique Bosch, que posteriormente encabezará el proceso.

Fermín Amado Ceroleni presentó su renuncia para jubilarse y dejará su cargo el 1 de diciembre.

La salida del magistrado generó dudas respecto del calendario del juicio, principalmente porque todavía resta escuchar a más de 100 testigos. Ante esto, desde el entorno del expediente señalaron que el proceso debería continuar y que existe la posibilidad de incorporar a otro magistrado subrogante si fuera necesario para garantizar su continuidad.

En la audiencia también declaró la periodista Paula Bernini, quien recordó su cobertura del caso durante los primeros días posteriores a la desaparición de Loan. La cronista contó que llegó a Corrientes el 18 de junio de 2024, cinco días después de que el niño fuera visto por última vez.

Bernini relató además sus entrevistas con María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el excomisario Walter Maciel. También se refirió a los encuentros que mantuvo con Macarena Peña y Camila, y recordó el episodio en el que Macarena le manifestó que su madre había inventado la versión del supuesto accidente.

Por su parte, para este miércoles 23 de septiembre está previsto que declaren ante el tribunal Johanna Méndez, Dalma Yamila Benítez, Carlos Fuentes, Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte.

El juicio tiene 17 acusados en total. Siete están señalados por la desaparición del niño, mientras que otros diez enfrentan imputaciones vinculadas con el presunto desvío y entorpecimiento de la investigación, entre otros delitos.