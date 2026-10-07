Caso Loan: María Victoria Caillava declarará por primera vez este miércoles en el juicio por la desaparición del niño

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles una nueva jornada clave con la declaración de María Victoria Caillava, quién se presentará por primera vez ante el Tribunal.

La exfuncionaria municipal será la cuarta imputada en comparecer ante el Tribunal Federal de Corrientes en el marco de la causa que investiga la desaparición del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, comparecerá por primera vez durante el debate oral y público. Su testimonio se producirá luego de las exposiciones realizadas por el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

En ese sentido, la declaración estará marcada por las acusaciones de Maciel, quien durante su testimonio señaló a Caillava, Pérez y Laudelina como presuntos responsables de un supuesto atropellamiento y posterior ocultamiento del cuerpo de Loan.

Sin embargo, hasta el momento se trata de una hipótesis planteada por el imputado cuya veracidad deberá ser determinada por la Justicia.

Además, Maciel aseguró durante su exposición que no tenía dudas sobre lo ocurrido y sostuvo que los elementos de prueba respaldaban su versión. También cuestionó el accionar de Laudelina durante las primeras horas de la búsqueda y afirmó que habría desviado la investigación.

Por último, el excomisario defendió a otros tres imputados: Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, al sostener que no tenían relación con la desaparición del menor.