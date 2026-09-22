Caso Loan: una sargento dijo que el comisario Maciel se adjudicó el hallazgo del botín del menor

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudó este martes en la provincia de Corrientes con la presentación de cuatro testigos clave. Entre ellos, se destacó la declaración de la sargento Yamila Cándida Alegre, quien participó de los rastrillajes junto a su perra rastreadora Kira.

Durante su testimonio, Alegre detalló cómo fue convocada para sumarse al operativo de búsqueda el 13 de junio y su llegada al lugar el día siguiente, cuando se encontró con el comisario Walter Maciel, uno de los principales imputados en la causa.

Alegre describió los protocolos que se llevaron a cabo para la extracción de muestras de olor a partir de la ropa de Loan utilizando guantes de nitrilo y bolsas herméticas, y relató que las primeras tareas en el naranjal se vieron obstaculizadas por un fuerte viento norte que dispersaba las partículas odoríferas.

La sargento reveló detalles sobre el procedimiento de búsqueda de Loan Danilo Peña.

En otro tramo de su declaración, la testigo mencionó las dificultades que enfrentó el can durante el operativo: "Le lastimó la nariz al can, se le vio una espina y sangró. Le limpié con papel higiénico y seguimos. Llegamos a un molino -donde toman agua los animales-. Yo no me di cuenta y ahí le dio una descarga al can porque fue a tomar agua. El can me quedó aturdido".

El testimonio avanzó sobre las circunstancias en las que se alertó sobre la aparición de rastros y del calzado del menor en una zona rural apartada. La sargento indicó que se dirigieron al sector indicado y señaló la presencia de testigos en el trayecto. "Cuando ingresamos a mitad de camino nos topamos con dos señoras. Frenaron el móvil y nos dijeron: ‘Eh, ahí encontraron el botín'. Le pregunté a los señores quién era, porque yo no las conocía. Me dijeron: ‘Es la tía de Loan', me dijeron, Laudelina", señaló la agente.

En su declaración, Alegre involucró al comisario imputado en el hallazgo del calzado. Según su relato, al consultar sobre quién había encontrado el objeto, la respuesta fue terminante: "Le comento al comisario Maciel que había una señora que me dijo que era Laudelina. Yo no me acuerdo si fue en comisaría o ahí que, que yo le pregunté al comisario Maciel que quién era, que ella encontró el botín y él dijo: ‘No, deje de hablar pavadas y esa vieja de m...', algo así, ‘que yo encontré el botín'", afirmó la mujer.

"Lo que no recuerdo si fue en comisaría cuando yo le pregunté eso, porque yo quería saber a ver si quién realmente encontró el botín y me manifestó eso", dijo la sargento.

Según su relato, el botín estaba bien enterrado y no supo explicar si las huellas eran frescas. La testigo aclaró que procedió a extraer la plantilla del calzado para que el animal lograra realizar un nuevo recorrido de rastrillaje sobre el terreno circundante.

Durante los días siguientes, el trabajo del animal se extendió a los domicilios de otros involucrados, como Daniel "Fierrito" Ramírez y Antonio Benítez, aunque tales procedimientos no arrojaron resultados positivos sobre el rastro del menor.