Caso Marcelo Corazza y corrupción de menores: la Justicia dictó la absolución del ex GH

El Tribunal Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolvió a Marcelo Corazza en el marco de la causa por presuntos delitos sexuales y descartó la acusación por asociación ilícita.

La Justicia concluyó que varias de las imputaciones al ganador de la primera edición de Gran Hermano por corrupción de menores y exhibiciones obscenas estaban proscriptas.

El abogado Juan Manuel García Elorrio pidió la absolución basándose en el paso del tiempo que transcurrió desde las denuncias y la insuficiencia de pruebas para sostener la acusación en los episodios más recientes.

La Justicia revocó todas las medidas cautelares contra Marcelo Corazza.

En el fallo, los jueces ordenaron además el cese inmediato de las medidas cautelares dispuestas contra Corazza. El tribunal revocó la obligación de utilizar una tobillera de monitoreo electrónico, dejó sin efecto la restricción para salir del país y dispuso el levantamiento de los embargos que pesaban sobre sus bienes patrimoniales.

Junto a Corazza, el tribunal resolvió la absolución de Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, quienes se encontraban detenidos bajo prisión preventiva por la supuesta participación en la red investigada.

En tanto, la resolución judicial dictó penas para los otros dos imputados de la causa. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo recibió una condena de 22 años de prisión al ser considerado responsable de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores.

Por su parte, Raúl Ignacio Mermet fue sentenciado a 10 años de cárcel como partícipe necesario del delito de trata de personas.

El fallo fijó además reparaciones económicas para cuatro de las víctimas del caso de trata. La resolución judicial estipuló que los condenados deberán abonar a cada una de ellas una indemnización equivalente a veinte salarios mínimos, vitales y móviles.

Tras la lectura del veredicto, Corazza se retiró de los tribunales acompañado por sus familiares y expresó: "Pasó lo que vengo diciendo hace tres años, que soy inocente".

El proceso judicial había comenzado en marzo de 2023 tras una serie de allanamientos que derivaron en múltiples detenciones.