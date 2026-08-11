Caso Mario Golemba: detuvieron a 16 policías y ex policías luego de 17 allanamientos en Misiones

La investigación por la desaparición de Mario Golemba, ocurrida hace 18 años en Misiones, tuvo un gran avance este lunes con la realización de 17 allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en distintos puntos distintos de la provincia y la detención de 16 policías y ex efectivos.

Golemba tenía 27 años cuando fue visto por última vez, el 27 de marzo de 2008. Desde entonces, distintas hipótesis fueron analizadas en torno a su paradero. En los últimos años, la causa tomó un nuevo rumbo y comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que se haya tratado de una desaparición forzada.

Entre los detenidos se encuentra Evaldo Katz, excomisario que estaba al frente de la Comisaría de Dos de Mayo cuando Golemba habría sido llevado a esa dependencia durante la noche en que desapareció. En esa línea, uno de los elementos que generó sospechas en la investigación es que aquella presunta detención nunca habría sido registrada oficialmente.

También fueron detenidos oficiales, jefes de guardia, un secretario, un chofer, guardias y radiooperadores, entre otros efectivos. La lista incluye a Edgardo Andrés Arce, Liliana Margarita Saft, Carmelo Alberto Cerdán Cruz, José Roberto Pereyra Da Silva, Alejandro Alfonso González Samudio, Wiliams Gabriel Lunge, Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla.

La fiscal federal N.° 2 de Posadas, Silvina Flavia Gutiérrez, ordenó los procedimientos con el objetivo de profundizar la investigación y determinar qué ocurrió con el joven. Según trascendió, la fiscal considera como una de las hipótesis centrales la existencia de un "pacto de silencio institucional" que habría impedido esclarecer los hechos durante casi dos décadas.

En los comienzos de la causa se había considerado la posibilidad de que Golemba se hubiera ausentado voluntariamente o que hubiera sido víctima de un delito. Sin embargo, los testimonios incorporados y las pruebas reunidas con el paso del tiempo llevaron a los investigadores a avanzar sobre la hipótesis de una posible desaparición forzada, con especial atención en la actuación de integrantes de la Policía de Misiones.

Mientras avanzan las medidas ordenadas por la Justicia Federal, otro sospechoso permanece prófugo y tiene un pedido de captura activo. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de Golemba y determinar qué ocurrió aquella noche de marzo de 2008, además de establecer las posibles responsabilidades de los agentes involucrados.