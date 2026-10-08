Caso Nerea: la autopsia reveló golpes de extrema violencia y complica a su familia

La autopsia de Nerea Pereira, la nena de 11 años encontrada muerta en su casa de Berazategui, incorporó un dato que profundizó las sospechas sobre su familia: los forenses determinaron que sufrió "traumatismos de considerable energía" antes de morir.

El estudio detectó múltiples lesiones internas y graves daños en el tórax, entre ellos una ruptura traumática de la aorta torácica. Están detenidos su mamá, su abuela y uno de sus tíos.

Los resultados de la autopsia





El informe forense también describió contusiones pulmonares, hemomediastino, hemotórax bilateral y hemopericardio. La combinación de esas lesiones permitió establecer la magnitud de la violencia que sufrió la menor antes de su muerte.

Entre los principales hallazgos aparecen politraumatismos contundentes y daños en distintos órganos internos. La sangre acumulada en ambos espacios pleurales y alrededor del corazón, junto con las lesiones pulmonares y vasculares, evidenció la gravedad del cuadro.

A partir de estos resultados, la Justicia descartó la hipótesis inicial de que se había quitado la vida y comenzó a investigar un posible homicidio. Los investigadores ahora buscan determinar quién provocó los golpes, cuándo ocurrieron y qué sucedió dentro de la vivienda.

Investigan una posible golpiza

Una de las principales líneas de investigación apunta a que Nerea fue víctima de una agresión dentro de su casa. Los investigadores analizan las lesiones que presentaba en distintas zonas del cuerpo, incluida la espalda, para establecer si se trató de un único episodio o de una secuencia de golpes.

Otro interrogante central es cuánto tiempo permaneció con vida después de sufrir los traumatismos. La Justicia intenta establecer si alguno de los adultos que estaban en la vivienda advirtió el estado de la menor, pidió asistencia médica o pudo haber evitado su muerte.

En paralelo, también se analiza una posible situación de abandono de persona, debido a que Nerea convivía con varios familiares adultos. Las pericias, los testimonios y los registros incorporados al expediente serán claves para reconstruir sus últimas horas.

Tres familiares detenidos

El cuerpo de Nerea fue encontrado en el baño de la casa ubicada sobre la calle 19 al 1500, entre 115 y 116. Su abuela, Mónica Villalba, de 53 años, fue quien halló a la menor y llamó al 911. La Policía preservó la escena y comenzó una serie de pericias para determinar qué había ocurrido.

Con el avance de la investigación, los investigadores también comenzaron a sospechar que la escena podría haber sido modificada para instalar una versión diferente sobre la muerte de la nena. Los peritos deberán establecer si existió una alteración deliberada, quién pudo haberla realizado y cuál habría sido el objetivo.

Por el crimen permanecen detenidos tres familiares: la madre de Nerea, Rocío Aldana Pereira, de 28 años; su abuela Villalba; y su tío materno Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años. La situación procesal de los tres será definida mientras se incorporen nuevas pruebas al expediente.

Ahora la Justicia busca reconstruir minuto a minuto las últimas horas de vida de Nerea mediante las pericias realizadas en la vivienda, los testimonios de familiares y vecinos y los registros de comunicaciones. También surgieron referencias a posibles signos de abuso sexual de antigua data, un aspecto que será sometido a estudios específicos y que, por el momento, no permite establecer una relación directa con la muerte.







