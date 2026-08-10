Casos aberrantes, enfrentamientos y hechos policiales registrados hoy en Mendoza

-Corrupción de menores en el departamento Maipú. Una joven fue detenida por vender contenidos eróticos de su hermanita de 14 años en OnlyFans y WhatsApp. La víctima declaró en cámara Gesell que su hermana la contactaba con hombres mayores que se masturbaban a través de videollamadas. La acusada quedó detenida con prisión domiciliaria, tiene 23 años y es estudiante de veterinaria. Es hermana por parte de madre de la víctima. Cobraba aproximadamente $80.000 por cada videollamada sexual.

-Tragedia en el Acceso Este. Imputaron al conductor del Jeep por el accidente mortal. La fiscal Giselle Lana acusó a Francisco Iván Santos por homicidio culposo. El joven de 19 años continuará detenido tras el siniestro que le costó la vida a Claudio Assenza, un hombre de 43 años que conducía la camioneta Nissan Kicks blanca al momento de la colisión. Assenza viajaba junto a su esposa y sus dos hijos pequeños cuando se produjo el desenlace fatal sobre el Acceso Este y cuya familia quedaron internados con distintos cuadros de gravedad. Buscan dar con testigos del accidente. Quienes hayan visto como sucedieron los hechos piden comunicarse al teléfono 2615778595.

-Delincuencia juvenil. Una violenta pelea en el ex Cose terminó con seis trabajadores heridos y daños materiales. El conflicto comenzó durante el horario de visitas y generó un importante operativo policial. Hubo trabajadores lesionados y la pelea fue calificada como "batalla campal". El enfrentamiento no quedó limitado al interior del exCose. Familiares de los adolescentes también protagonizaron una pelea en el exterior del establecimiento. La situación generó un escenario de tensión tanto dentro como fuera de las instalaciones y demandó nuevamente la presencia de efectivos policiales, debido a que el personal del lugar no lograba contener por sus propios medios el desorden generado. El episodio ocurrió durante la visita de la mañana del sábado en las instalaciones del establecimiento ubicado en calle Río Juramento, de Godoy Cruz donde están alojados los delincuentes menores de 18 años.

-Incidente vial en Junín. Atropellaron al conductor de una moto que circulaba por por la ciclovía. Fue embestido por un auto en inmediaciones de calles Corvalán y Ortega. La víctima fatal tenía 85 años y debió recibir asistencia médica por heridas, pero no lograron salvarle la vida. El conductor del auto Renault fue sometido a test de alcoholemia y el resultado dio 0 % de alcohol en sangre.

-Joven de 18 años quedó detenido en Luján de Cuyo. Le encontraron una moto robada en su domicilio del barrio Los Alerces en la zona de Carrodilla. Había cometido el atraco con un arma de fuego contra un hombre de 24 años que logró dar con el acusado y denunciarlo. El sospechoso fue aprehendido en calles Ituzaingó y Alvear. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas dos cartuchos calibre 22.

-Incidente vial en San Martín. Chocaron dos autos y uno de ellos impactó contra una vivienda. Sucedió en la esquina de Pedro Molina y Vélez Sarsfield. En un auto Escort circulaba un hombre de 36 años junto a su esposa y un hijo menor de edad. El test le dio positivo con 1.67 gramos de alcohol en sangre. Impactó contra un BMW conducido por un joven de 20 años con resultado 0 grado de alcohol en el test correspondiente.

-Un hombre descubrió que en redes sociales vendían unos 200 disfraces de superhéroes que le habían robado. La víctima hizo la denuncia y allanaron una vivienda en el departamento Las Heras, donde lograron secuestrar unos 35 trajes que le habían robado de su camioneta.

-Murió una mujer en Rivadavia. Tenía 95 años y fue producto del incendio de su vivienda. Sucedió en el barrio Almirante Brown. Otros dos personas recibieron asistencia médica por intoxicación con monóxido de carbono.

-Inseguridad en Luján de Cuyo. Personal de fuerzas policiales realizaron diversos allanamientos y como resultado incautaron una pistola calibre 22, armas blancas, teléfonos celulares y cocaína. Las tareas se realizaron en la zona conocida como "El Tiradero" y se llevaron a cabo en el marco de una investigación por un robo agravado. Hay seis sospechosos detenidos.

-Inseguridad en Guaymallén. Delincuentes amenazaron con arma a un conductor y le robaron el auto. Se movilizaban en moto y cruzaron al Renault Fluence que terminaron llevándose. Sucedió en inmediaciones de Acceso Este y calle Holmberg.

-Incidente vial en Guaymallén. Chocaron auto y bicicleta. El hecho tuvo lugar en Carril Godoy Cruz. El ciclista recibió golpes y fue asistido por personal médico.

-Daño ambiental. Acusan a un mendocino de generar inconvenientes en "Pampa del Leoncito" con su camioneta, en la vecina provincia de San Juan. Especialistas indicaron que la recuperación demandará unos 100 años. El conductor ingresó a un sector prohibido y dejó destruida la planicie. Además de la identificación del propietario y el secuestro preventivo de la camioneta 4x4, las autoridades evalúan ahora qué camino seguirá la investigación judicial. El intendente de Calingasta planteó que la denuncia podría avanzar en el ámbito de la Justicia Penal y no quedar únicamente como una contravención. La intención es que el caso sirva también como antecedente frente a futuros episodios de ingreso de vehículos a zonas protegidas.

-La Policía frenó una concentración de motos stunt en Guaymallén. El operativo se realizó en el barrio Paraguay y forma parte de las acciones preventivas para fortalecer los controles y reducir la siniestralidad en calles y rutas de la provincia. Participaron distintas unidades policiales, videovigilancia y drones.