Causa AFA: Tapia y Toviggino apelaron sus procesamientos por evasión de $19.000.000

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, apelaron este martes sus procesamientos por apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

Los escritos fueron presentados ante el juez Diego Amarante, quien los derivará a la Cámara en lo Penal Económico. En el caso de Toviggino, su defensa también recusó al magistrado y pidió que sea apartado de la investigación.

También apelaron sus procesamientos Cristian Malaspina -actual secretario general de la AFA- y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Toviggino apeló su procesamiento y pidió apartar al juez que le prohibió salir del país

Al momento de dictar los procesamientos, Amarante sostuvo que Tapia y Toviggino "contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales".

El magistrado aclaró que el delito se configura cuando los montos retenidos no se depositan dentro de los 30 días del vencimiento, independientemente de que la deuda esté regularizada.

Además, Amarante destacó que en todos los meses con vencimientos hubo "significativas transferencias" de sponsors a cuentas de la AFA, lo que evidenciaba disponibilidad de fondos.

La entidad fue embargada por 350 millones de pesos como persona jurídica responsable del delito, reiterado en 34 y 17 oportunidades según el tipo de infracción.

Los viajes autorizados de Tapia

Pese al procesamiento y la prohibición de salida del país, el juez Amarante autorizó a Tapia a viajar a Paraguay (8 y 9 de abril), Ecuador (23 al 26) y Canadá (29 de abril al 1° de mayo).

Los dos primeros viajes son por convocatoria de la CONMEBOL; el tercero, por invitación de la FIFA para el 76° Congreso del organismo en Vancouver.

El juez advirtió que cualquier desvío de las condiciones fijadas implicará la revocación inmediata de los permisos y la ejecución del dinero depositado como caución.