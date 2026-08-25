Causa Cuadernos: qué declaró un exdirectivo de Techint sobre el pago de un millón de dólares

Un exdirectivo del Grupo Techint, Héctor Zabaleta, declaró este martes en una nueva jornada del juicio por la Causa Cuadernos y confirmó haber realizado pagos en efectivo a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal.

Los hechos reconstruidos corresponden al período comprendido entre junio y diciembre de 2008. Según las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Baratta asistió en seis oportunidades a las oficinas de la empresa para retirar los fondos en pesos.

En su declaración ante la fiscal Fabiana León, sostuvo: "Sí, es cierto", para luego precisar que las entregas "eran de dinero".

Baratta es el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido.

"Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares", afirmó.

Al ser indagado por la fiscal, Zabaleta limitó las responsabilidades en la cadena de mando de la empresa. "A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza. Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía", aseguró.

Tanto Zabaleta como Betnaza y el CEO del grupo, Paolo Rocca, fueron sobreseídos de la causa tras una resolución judicial que diferenció el origen de estas directivas.

La Justicia determinó que los desembolsos no constituyeron pagos vinculados a la adjudicación de obra pública nacional. La investigación concluyó que las entregas obedecieron a una situación de contingencia institucional derivada de la decisión del gobierno de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor en Venezuela.

Según figura en una resolución del 2020 firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y confirmada después por el juez Julián Ercolini, los pagos eran para resguardar y coordinar la repatriación de los operarios de la compañía.

Antes del inicio de su testimonio, el tribunal encabezado por el juez Enrique Méndez Signoti notificó al testigo sobre la facultad legal de abstenerse de declarar para evitar la autoincriminación. No obstante, el exdirectivo optó por responder las preguntas de las partes.

Durante su declaración describió su vínculo laboral con Paolo Rocca, detalló cómo pasó su tiempo en prisión y descartó contactos con miembros de la empresa en ese lapso.

El tramo final de la audiencia estuvo marcado por las objeciones de la defensa de Baratta, a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien planteó supuestas contradicciones en la declaración y cuestionó la validez del juicio.

"Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito", sostuvo la letrada tras el rechazo del planteo por parte del magistrado.

Avances en la causa Sueños Compartidos

En paralelo, la actividad en los Tribunales incluyó novedades en la causa Sueños Compartidos.

El fiscal Diego Velasco solicitó la pena máxima contemplada en el Código Penal para los imputados por la presunta defraudación en la administración de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

La solicitud fue realizada tras una alegación de diez horas ante los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 5.

La fiscalía solicitó seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala; y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender.