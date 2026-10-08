Causa Lucía Pérez: dos juicios, una perpetua revocada y la lucha por que se reconozca el femicidio

Las inmediaciones de la Escuela Media N° 3 de Mar del Plata fueron el lugar donde, según la investigación, Lucía Pérez conoció a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes vendían marihuana allí. La adolescente tenía 16 años y, de acuerdo con la acusación, el 8 de octubre de 2016 ambos fueron a buscarla y la llevaron hasta una casa del barrio Alfar que alquilaba Farías.

En esa vivienda, siempre según la acusación, Lucía recibió drogas y fue abusada sexualmente. Horas después, Farías y Offidani la trasladaron, ya sin signos vitales, hasta una unidad sanitaria de Playa Serena. Los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos, pero no pudieron salvarla.

Lucía Pérez junto a su familia.

Desde el comienzo, la familia sostuvo que el caso debía investigarse y juzgarse como un femicidio. La causa atravesó dos juicios, una condena a prisión perpetua para Farías y una posterior modificación de esa pena que eliminó la figura de femicidio.

El caso que movilizó al país

Cuatro días después de la muerte, la fiscal María Isabel Sánchez sostuvo públicamente que Lucía había sido abusada y que había sufrido un ataque brutal. Sus declaraciones provocaron una enorme conmoción.

El 19 de octubre de 2016, el caso derivó en el primer Paro Nacional de Mujeres. El rostro de Lucía se convirtió en uno de los símbolos de las movilizaciones contra la violencia de género.

Farías, Offidani y Alejandro Maciel, señalado por encubrimiento, quedaron detenidos. La acusación fiscal había pedido para Farías prisión perpetua por abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte, en concurso con femicidio. Para Offidani había planteado una condena como partícipe necesario.

El primer juicio y la absolución

En octubre de 2018 comenzó el juicio. Los peritos coincidieron en que la causa más probable de muerte había sido una "asfixia tóxica", con congestión y edema pulmonar que derivaron en una falla cardíaca.

La fiscalía pidió prisión perpetua para Farías y 18 años para Offidani. La acusación sostuvo que había existido una relación desigual de poder entre una adolescente de 16 años y un hombre de 23 que le proveía drogas.

El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, integrado por Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, absolvió a Farías y Offidani por el abuso sexual y el femicidio. Maciel también fue absuelto del encubrimiento.

Farías y Offidani fueron condenados a ocho años por comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía General bonaerense apeló el fallo. En 2020, el Tribunal de Casación Penal provincial anuló las absoluciones y ordenó realizar un nuevo juicio. Entre sus cuestionamientos señaló que la sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y había revictimizado a Lucía.

En 2021, la Suprema Corte bonaerense confirmó que debía realizarse un nuevo debate. Gómez Urso y Viñas fueron suspendidos y sometidos a un jury de enjuiciamiento. Carnevale se jubiló y no llegó a ese proceso. En 2024, el jurado absolvió por unanimidad a los dos magistrados.

La segunda condena y el cambio de pena

El segundo juicio se realizó en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata. El 23 de marzo, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone condenaron a Farías a prisión perpetua.

La condena fue por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la víctima, en concurso con femicidio. Offidani recibió 15 años de prisión como partícipe secundario, pena que se unificó con la condena previa por venta de drogas.

Los condenados Juan Pablo Offidani y Matías Farías.

En febrero de 2025, el Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó la condena de Farías tras un recurso de su defensa. Los jueces mantuvieron la condena por abuso sexual agravado, pero revocaron la calificación de femicidio y dejaron sin efecto la prisión perpetua.

El Tribunal consideró que no estaba probado que la muerte hubiera sido causada en un contexto que permitiera sostener la figura penal de femicidio.

"Seguimos luchando por un femicidio"

A fines de diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 concedió la libertad condicional a Offidani. La decisión se tomó después de que su defensa planteara que había cumplido el requisito temporal, con una reducción por estímulo educativo.

En abril de 2026 se realizó el juicio de cesura para establecer la pena correspondiente a Farías por el abuso sexual agravado. La familia volvió a pedir prisión perpetua y que se reconociera la figura del femicidio. La defensa solicitó ocho años y la fiscalía pidió 20, con la posibilidad de unificar la pena con la condena anterior.

Finalmente, el 4 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 condenó a Farías a 17 años por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes. Al unificar esa pena con la condena previa por comercialización de drogas, el resultado fue de 23 años de prisión.

La figura de femicidio ya no forma parte de la condena. La sentencia no está firme y la familia anticipó que recurrirá para intentar que vuelva a reconocerse.

"Seguimos como el primer día. Seguimos luchando por un femicidio", dijo a Crónica Marta Montero, mamá de Lucía.

El hermano y los padres de Lucía Pérez estuvieron en todas las audiencias.

"Apelamos a la Corte. Casación nunca debió sacar la figura de femicidio de Lucía. Si eso no es un femicidio, ¿qué es un femicidio?", cuestionó.

La mamá de Lucía también criticó los beneficios otorgados a personas condenadas y reclamó que las penas se cumplan. "A mi hija no la tengo más, la tengo que ir a ver a un cementerio. Ellos pueden ver a sus hijos, casarse, estar con su familia. Que hagan lo que quieran, pero en la cárcel", expresó.

"A Offidani el único requisito que le impusieron es no acercarse a 100 metros de mi casa. Pero sí puede ir a la casa de mi hijo, a mi trabajo. Es vergonzoso", denunció.

"La perversión es tan grande. Pero nosotros jamás bajamos los brazos, vamos a seguir luchando por Lucías y las otras Lucías", aseguró la mamá.

"En cuanto a los que quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal, no es algo que puedan hacer de un plumazo. Tiene que haber un acuerdo. Ahí tenemos que estar todas", sostuvo la mamá de Lucía.

Marta Montero, la mamá de Lucía.

"Hoy el femicidio implica cumplir la pena más alta de nuestro Código Penal, 50 años de prisión sin beneficio de salidas. Hoy está vigente y se tiene que cumplir", reclamó Marta.

"Los femicidios se permiten; el Estado tiene responsabilidad en que maten a una mujer cada 33 horas", afirmó.

Diez años después, la familia de Lucía reclama que su crimen sea reconocido como femicidio.