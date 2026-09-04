Cayeron dos mujeres acusadas de vender droga desde una red de casas

Dos mujeres de 26 y 21 años fueron imputadas, acusadas de comercializar estupefacientes en cuatro casas de la ciudad de Mar del Plata, luego de un allanamiento en simultáneo. Ambas fueron notificadas de la causa en su contra y deberán ser citadas a declarar durante la próxima semana.

Los allanamientos se realizaron este jueves en cuatro viviendas ubicadas en los barrios Libertad y Florentino Ameghino, donde encontraron envoltorios de clorhidrato de cocaína que se encontraban fraccionados, cogollos de marihuana, una máquina contadora de dinero, celulares, dinero en efectivo (pesos y dólares) y balanzas de precisión.

Los elementos que fueron secuestrados en los cuatro allanamientos en simultáneo.

Uno de los puntos claves para la investigación fue la intercepción de personas que habrían adquirido estupefacientes en estos lugares para respaldar la hipótesis de la comercialización y que autoricen el procedimiento policial.

Las autoridades puntualizaron que las viviendas estaban relacionadas entre sí y que las utilizaban en distintos días y horarios, de forma alternada, para llevar a cabo la venta de estas sustancias.

Los inmuebles donde se realizaron los operativos se encuentran en la intersección de las calles French y Madariaga y tres ubicados sobre la calle Venezuela; uno al 1000, otro casi Balcarce, y un tercero en la intersección entre Venezuela y Balcarce.

Las solicitudes de allanamiento fueron emitidas por la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, Rodolfo Moure y Pablo Cistoldi, y autorizadas por la jueza Lucrecia Bustos, responsable del Juzgado de Garantías N.º 6.



