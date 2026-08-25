Cayeron dos motochorros buscados por el crimen de un policía que se resistió a que lo robaran

Dos motochorros, de 24 y 23 años, fueron detenidos por los pesquisas al estar sindicados de haber sido los autores del asesinato de un oficial mayor de la Policía de la Ciudad, quien murió al ser agredido a balazos porque se resistió a que le robaran la motocicleta. El crimen, que aconteció días pasados, se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que los individuos eran requeridos por el crimen de la víctima, identificada como Ariel José Luis Martínez, de 32 años.

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Según agregaron los informantes, el menor de los sujetos (que habría sido el conductor del motovehículo) resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en San Mateo al 1200, en el cruce con Balcarce.

Trascendió que su cómplice (que presuntamente se habría desplazado como acompañante en el rodado y que habría disparado mortalmente contra Martínez) fue capturado en una vivienda ubicada en Martínez Melo al 2500, en la esquina con Beethoven.

Lo incautado en las requisas





Gracias a las mencionadas requisas, los uniformados de la seccional cuarta del distrito consiguieron incautar una pistola FM Hi Power nueve milímetros (supuestamente utilizada para atacar a la víctima), siete municiones, un pantalón negro con rayas blancas (que habría sido usado por la persona que baleó al oficial) y seis aparatos de telefonía celular.

Estos procedimientos fueron dispuestos por el doctor Fernando Martín Cappello, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales locales.

Así fue el crimen





Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 19.50 del 4 de agosto cuando el hombre, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, se movilizaba a bordo de una motocicleta.

En dichas circunstancias, aparecieron en escena los delincuentes, quienes interceptaron a Martínez en la intersección de Helvecia y la avenida Eva Perón (la ruta provincial 21).

El oficial se resistió a ser asaltado





Ante tal situación, el oficial resolvió ofrecer resistencia, lo que originó que los asaltantes lo atacaran a tiros y le provocaran la muerte.

La víctima se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15A, instalada en el barrio porteño de Chacarita, y se asegura que, al momento del ilícito, se dirigía a buscar a su pareja a una parada de colectivos.

Intervino en el expediente penal, que preventivamente se mantiene caratulado "Homicidio agravado críminis causae", la magistrada Laura Mabel Pinto, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

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