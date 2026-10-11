Cayeron "viuda negra" y su novio: robaron 50 mil dólares, alhajas y se transfirieron grandes sumas en pesos

Una joven de 19 años fue detenida acusada de cometer un robo bajo la modalidad "viuda negra" en el sur del conurbano bonaerense contra un joven que había conocido en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

El novio de la joven, un hombre de 21 años, fue aprehendido acusado de ser el cómplice de ella en la sustracción de dinero en efectivo, una transferencia de más de un millón de pesos y alhajas.

Según la denuncia de la víctima, conoció a la mujer, que se presentó como Selma, en un boliche del barrio de Floresta, bebieron bebidas alcohólicas y a los pocos minutos comenzó a sentirse mal. Ante este panorama, la mujer se ofreció a acompañarlo hasta su vivienda.

Tras quedar inconsciente, la mujer habría aprovechado para cometer el robo de 50.000 dólares y realizar la transferencia con el celular de la víctima a la cuenta a nombre de un hombre, que sería su pareja.

La víctima se percató de la falta del dinero al día siguiente, cuando notó que varios elementos se encontraban fuera de su lugar habitual y que en uno de los vasos que habían utilizado había un resto que sería de una sustancia blanca y pastillas.

Con esta información, se realizaron dos allanamientos en dos domicilios de la zona oeste de la provincia, donde pudieron concretar las detenciones de los dos sospechosos y el secuestro de 28.881 dólares, seis teléfonos celulares, 10 cadenas y un blíster vacío que contenía 10 comprimidos de un psicotrópico.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza en la investigación bajo la carátula por robo para determinar en qué circunstancias ocurrió el ilícito y establecer la responsabilidad individual de cada uno de los implicados.



