Cayó avioneta fumigadora en un campo de Entre Ríos: el piloto se encuentra en estado delicado

Por causas que son materia de investigación, una avioneta fumigadora se estrelló en un campo de Entre Ríos. El piloto, de 56 años, fue llevado de urgencia a un hospital local con serias heridas.

Fuentes policiales informaron que el accidente aéreo se produjo en un campo de Perdice, cercano a localidad de Ceibas, en un establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 14, al que se accede por un campo vecinal, según indicó el Diario El Litoral.

El episodio ocurrió el jueves a las 13.30, cuando por causas que están siendo investigadas, el piloto de la aeronave (una Piper Pawnee) perdió el control y cayó en picada hasta estrellarse en la zona rural. La avioneta quedó destrozada.

El video del accidente, filmado por un peón rural de un campo cercano, se viralizó rápidamente las redes. Captó el momento en el que la aeronave que estaba destinada a la aplicación de fertilizantes, cae abruptamente.

Tras el accidente, Bomberos Voluntarios del departamento de Ceibas, a unos 70 kilómetros de Gualeguaychú, apagaron lo que fue un principio de incendio en la avioneta, y luego de la intervención policial, se derivó al piloto, con domicilio en Avellaneda, en la zona sur del Conurbano, hacia el hospital Centenario de Gualeguaychú con serias heridas.

Parte médico

Según el parte médico difundido por el Hospital Centenario al medio R2820, el hombre "permanece internado en terapia intensiva para monitoreo, estable. Sufrió una contusión pulmonar leve y lesiones menores". El piloto presentó además politraumatismo, fractura de costilla y lesiones cutáneas.

Los bomberos investigan las causas del accidente (Diario Debate Pregón).

Al momento del accidente, las condiciones meteorológicas en la zona eran muy buenas, sin lluvias, viento fuerte ni otro factor climático adverso que pudo haber afectado el vuelo, por lo que los indicios de la Policía dan cuenta que la avioneta LV-BMF habría registrado una falla mecánica que ocasionó su caída.

Por disposición del Fiscal Auxiliar Dr. Facundo Álvarez, y una vez cumplidas las diligencias correspondientes, la aeronave fue entregada a su propietario, quien se hizo cargo de la misma.

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