Cayó "Chicharrín", el delincuente que le disparó en una pierna a un vecino para robarle la bicicleta

Después de permanecer prófugo durante casi una semana, la Policía detuvo a "Chicharrín", el delincuente que le había disparado en una pierna a un vecino para robarle la bicicleta.

El arresto se concretó este sábado en La Plata, casi una semana después del ataque, ocurrido el domingo 4 de octubre.

La agresión quedó grabada por cámaras de seguridad. Tras el disparo, la víctima recibió ayuda de vecinos y fue atendida por personal del SAME.

Según muestran las imágenes, quien efectuó el disparo fue Valentín Roldán Isaías, alias "Chicharrín", de 17 años. Su cómplice, en tanto, fue detenido pocas horas después del ataque.

La Policía logró localizar a Roldán a partir de tareas de vigilancia y seguimiento encubierto que permitieron reconstruir sus movimientos.

Cómo fue la detención de "Chicharrín"





Con los datos reunidos durante la investigación, la Policía organizó operativos de vigilancia en la zona de las calles 52 y 148.

Al notar la presencia de los efectivos, Roldán intentó escapar en moto. Luego abandonó el vehículo e intentó refugiarse en una vivienda, pero los policías lograron interceptarlo y detenerlo.

Valentín Roldán Isaías, alias "Chicharrín", el acusado de dispararle a un vecino para robarle la bicicleta (Imagen: Policía de la Provincia de Buenos Aires).

Tras el arresto, fue trasladado a la comisaría Tercera de La Plata para completar las actuaciones correspondientes.

Cómo fue el robo en el que balearon a un vecino





El ataque ocurrió el domingo 4 de octubre, cuando dos hombres que viajaban en moto interceptaron a un vecino con la intención de robarle la bicicleta. Uno de ellos le disparó y lo hirió en una pierna.

Tras concretar el asalto, los delincuentes escaparon y dejaron al hombre herido, lo que generó indignación entre los vecinos.

Después de las primeras medidas investigativas, los efectivos identificaron a los sospechosos y detuvieron primero a Ángel Héctor Andrés Ortega, de 18 años, señalado como el conductor de la moto.

Video: el violento robo fue captado por cámaras de seguridad





La causa judicial y los antecedentes de Roldán





Roldán Isaías quedó a disposición de la Justicia en una causa que tramita en la Fiscalía del Joven N.º 3 de La Plata.

Además, tenía una orden de captura vigente desde el 25 de junio de 2025 por otra investigación vinculada con un robo agravado en poblado y en banda, requerida por el Juzgado de Garantías N.º 1 de esa ciudad.

Ahora, los investigadores prevén realizar allanamientos para intentar encontrar el arma usada durante el asalto.