Cayó el conductor que atropelló por la espalda a un joven en bicicleta: hubo un giro en la causa

Personal de la Policía bonaerense atrapó este lunes por la noche a un sujeto acusado de atropellar por la espalda a un joven que se movilizaba en bicicleta.

No obstante, hubo un giro inesperado en la causa con respecto a quien había sido el señalado inicial por el fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N°10 departamental, ya que el autor no fue la persona investigada inicialmente.

Efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la comisaría local detuvieron al acusado, identificado como Pablo Godoy, de 23 años. Su hermano Nicolás había sido señalado inicialmente como autor, pero fue el encargado de esconder al auto.

Cómo lo identificaron

Un amigo de Godoy se quebró y confesó ir a bordo como acompañante del Renault Clío gris oscuro al momento al momento del ataque a Román Valdez, de 27 años.

A su vez, la familia del detenido posee un lavadero de autos en el que un empleado reveló que había presenciado una fuerte discusión entre la víctima y Nicolás Godoy.

Cuando dio su versión de los hechos, reconoció su participación en el atropellamiento de Valdez y sostuvo que no esperaba que Pablo haga lo que hizo.

Tras la captura del autor y el secuestro de su teléfono celular, allanaron un domicilio en Baltasar al 4500 y encontraron el Renault Clío involucrado en el hecho.



















