Cayó el último acusado por el macabro crimen de un hombre maniatado y castrado que fue hallado dentro de un tacho

La Policía Federal detuvo en el barrio porteño de Constitución a Mariano Horacio Miguel Quiroga, el último sospechoso que se encontraba prófugo por el crimen de Sebastián Balbuena González, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un tacho en zona oeste.

El arresto se produjo frente a un parador ubicado sobre la calle Constitución al 3100, luego de tareas de vigilancia llevadas a cabo por la División Homicidios del Departamento Federal de Investigaciones.

Tras la captura, el imputado fue trasladado a una dependencia policial para cumplir con los trámites correspondientes bajo la órbita del Tribunal N°29, presidido por el juez Rodolfo Gustavo Goerner.

Con esta detención, los cuatro acusados que figuran en el expediente ya quedaron a disposición de la Justicia.

El imputado afronta cargos por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la captura a través de sus redes sociales y detalló que el detenido formaba parte del grupo acusado por el asesinato de la víctima, quien sufrió golpes, heridas de arma blanca y disparos antes de ser descartado en un basural. El hallazgo del cuerpo ocurrió el 23 de abril de 2025, cinco días después del homicidio cometido el 18 de abril, a raíz de una llamada al 911 realizada por un vecino que advirtió la presencia de un tacho plástico azul de un metro de altura en la intersección de las calles Rincón y Alberti, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Los detalles del macabro asesinato

Los peritos que trabajaron en el lugar constataron que el cadáver presentaba un cuadro de extrema violencia, el cual incluía amputaciones, mutilaciones y las piernas atadas.

Los informes de la autopsia determinaron que la víctima sufrió fracturas de cráneo y maxilar, además de la pérdida de la mano izquierda, el dedo anular derecho y el pene.

La investigación estableció que el ataque contra Balbuena González, de 42 años, ocurrió mientras dormía junto a su pareja y otros individuos en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, los atacantes se encargaron de desmembrar el cuerpo, colocarlo dentro del recipiente, limpiar el lugar del hecho y trasladarlo en vehículo.

Durante el inicio de la investigación, el fiscal Diego Rulli ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona que permitió identificar una camioneta utilizada por dos hombres para descartar el contenedor y rastrear su recorrido.

Los operativos posteriores de la Policía Bonaerense derivaron en la detención de otros tres implicados de 48, 39 y 33 años, uno de los cuales contaba con antecedentes penales.

En aquellos allanamientos, los uniformados incautaron una camioneta Ford Transit presuntamente utilizada para el traslado del cuerpo, un utilitario Fiat Fiorino, ropa y un teléfono celular.