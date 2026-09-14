Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 14 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ALLANAMIENTOS

Cayó "la abuela narco": tenía prisión domiciliaria y vendía drogas junto a su nieto de 16 años

La mujer de 58 años y el joven fueron detenidos en Córdoba. Durante los allanamientos, se secuestraron estupefacientes y dinero.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una mujer de 58 años y su nieto de 16 fueron detenidos en la ciudad de Córdoba acusados de integrar una banda narco

Para dar con los sospechosos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo cuatro allanamientos en simultáneo en diferentes viviendas del barrio Las Flores II, ubicadas sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman. 

La investigación estableció que dos de los domicilios operaban como puntos de venta de estupefacientes, mientras que los dos inmuebles restantes eran utilizados como almacenamiento de las drogas. 

Uno de los domicilios allanados en el marco de los operativos realizados en Córdoba para detener a "la abuela narco".
Uno de los domicilios allanados en el marco de los operativos realizados en Córdoba para detener a "la abuela narco".

En las viviendas, las autoridades incautaron 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y $289.000 en efectivo. Además, se encontraron dos armas de fuego.

Durante los allanamientos, el adolescente de 16 años intentó huir tras percatarse de la presencia policial. No obstante, los agentes lograron interceptarlo. 

La abuela del joven también fue reducida y detenida en el marco de los procedimientos. Según figura en el expediente, la mujer cumplía prisión domiciliaria por una causa previa por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes

La Policía cordobesa fue alertada sobre la banda que integraban la abuela y su nieto a través de una denuncia anónima efectuada a la línea telefónica 0800-888-8080. 

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. En tanto, los sospechosos detenidos y todos los materiales incautados quedaron a disposición de la Justicia cordobesa.

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre
ATENCIÓN

Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre

2
Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas

3
Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes
GUÍA

Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes

4
Túnel de Agua Negra: cómo es la tuneladora que utilizarán para conectar San Juan con Chile por la Cordillera de los Andes
DETALLES

Túnel de Agua Negra: cómo es la tuneladora que utilizarán para conectar San Juan con Chile por la Cordillera de los Andes

5
Ríos, playas y más de 300 años de historia: un encantador pueblo serrano para una escapada perfecta
LEGADO CORDOBÉS

Ríos, playas y más de 300 años de historia: un encantador pueblo serrano para una escapada perfecta

Últimas noticias de Abuela