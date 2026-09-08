Cayó "La Banda del Audi" que se especializaba en desvalijar viviendas

Tres ladrones, sindicados de ser integrantes de una organización delictiva conocida como La Banda del Audi, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el noroeste del conurbano bonaerense. Los malvivientes se "especializaban" en desvalijar viviendas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados tienen 45, 28 y 22 años.

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Según agregaron los informantes, los sujetos resultaron capturados al ser allanadas fincas situadas en el cruce de Benjamín Franklin y Pasco, en Nazca al 4000 y en Puerto Príncipe al 900.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona en la que se había perpetrado uno de los asaltos, y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales locales.

Al requisar los domicilios, los uniformados consiguieron incautar un Audi A4 gris, un total de cuatro chapas patente, un iPhone 14 Pro Max, una cadenita y un anillo dorado.

Las tareas investigativas

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron a raíz de un ilícito perpetrado el 6 de agosto cuando cuatro malvivientes, que se hallaban armados, ingresaron con fines de robo a un inmueble ubicado en el oeste del Gran Buenos Aires, oportunidad en la que, tras reducir a sus moradores, se apoderaron de dinero (tanto en pesos como en moneda extranjera), documentación y alhajas.

Gracias al análisis de las imágenes captadas por las diferentes cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, los policías certificaron que los hampones se movilizaban a bordo del Audi A4 y en un Mercedes - Benz Vito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado", el Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

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