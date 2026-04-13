Cayó La Banda del Migue: dealers que vendían cocaína y marihuana

Una banda delictiva de dealers, liderada por un individuo conocido como El Migue y dedicada a vender tanto cocaína como marihuana, fue desarticulada por los pesquisas policiales en el norte del conurbano bonaerense y como saldo de cuatro allanamientos. Las autoridades lograron detener al jefe de la gavilla y además a otros seis integrantes de la organización.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al cabecilla del grupo, de 43 años, y a uno de sus cómplices, de 18, los apresaron en una finca situada en Los Sauces, entre Maipú y Esmeralda, en el Barrio San Jorge.

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Según agregaron los informantes, los restantes capturados tienen 22, 19, 23, 35 y 37 años.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de las cuatro comisarías del distrito, del Cuerpo de Infantería y de otras dependencias policiales de la zona.

Lo incautado en las requisas



Gracias a dichas requisas, los investigadores consiguieron incautar 398 dosis de cocaína, 62 envoltorios con marihuana, una pistola Bersa nueve milímetros y 15 aparatos de telefonía celular.



Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma y munición de guerra", la Unidad Funcional Temática de Drogas, que pertenece a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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