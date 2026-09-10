Cayó otro ladrón por la muerte de una beba ocurrida durante una fuga tras un robo

A más de un año y medio de la muerte de Sofía, una beba de 11 meses que fue atropellada junto a su madre por parte de un grupo de delincuentes que escapa de la policía en la zona norte, los efectivos detuvieron a un malhechor prófugo del episodio.

La trágica situación ocurrió el 28 de marzo del 2025, cuando los delincuentes robaron una casa en Tigre y huyeron con la camioneta de la familia, y cuando estaban en el barrio Malvinas Argentinas, embistieron a Natalia Heinzenrreder (41), que estaba con su hija.

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Según informó BCN Noticias, la Policía Bonaerense detuvo el miércoles a José Robledo, alias "Pachi", cuando se encontraba en medio de un partido de fútbol en una cancha en la localidad de Pablo Nogués.

El sospechoso, señalado como uno de los autores del crimen, se resistió al arresto cuando llegó el personal de la Superintendencia AMBA Norte I, bajo la conducción del comisario general Lucas Borge. Los investigadores recibieron información que indicaba que el acusado se encontraba en el lugar, lo que fue una pieza clave para la detención.

Reconstrucción del episodio





Robledo se sumó al expediente en el que hay dos detenidos, que quedaron a disposición de la Justicia los días posteriores al crimen. El caso es llevado adelante por la UFI El Talar y las autoridades buscan reconstruir cómo fue la mecánica del hecho y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

Volviendo al hecho, ocurrido en el cruce de Curie y Morse, en Pablo Nogués, la madre y su hija fueron trasladadas de urgencia a un hospital local, pero a pesar de los esfuerzos médicos, la nena murió poco después de ingresar. Por su parte, la madre quedó internada por más tiempo, ya que sufrió un traumatismo de cráneo severo, lesiones en el pecho y fracturas en la muñeca y tobillo derecho.

Sofía tenía 11 meses y murió en el hospital (Redes).

En el lugar de los hechos fue detenido Rodrigo Moreyra (35) y dos días después del crimen, la Comisaría 14C intervino en un operativo en inmediaciones de la cancha de River Plate, donde detuvieron a Cristian Barraza (25), el segundo presunto delincuente.

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