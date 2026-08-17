Cayó pibe de 17 años por el crimen a balazos de otro joven: habría arrojado el cadáver desde el techo de una iglesia

Un pibe de 17 años fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber sido uno de los tres autores del asesinato de otro joven de la misma edad, quien murió al ser agredido a balazos en una supuesta pelea por drogas. El suceso, que había sido publicado por cronica.com.ar, se registró en el norte del conurbano bonaerense y se asegura que al muchacho lo habrían arrojado desde el techo de una iglesia.

Voceros judiciales revelaron que al adolescente se lo requería por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Brian Nahuel Ovejero, de 17 años.

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Según agregaron los informantes, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito apresaron al menor como saldo de diferentes procedimientos y ahora procuran averiguar el paradero de otros dos sospechosos de haber participado en el homicidio.

De acuerdo a los trascendidos, los investigadores policiales efectuaron múltiples allanamientos y diversas tareas encubiertas para capturar al atacante.

Así fue el crimen





Tal lo difundido, el hecho se produjo el 10 de agosto en un sector comercial, situado en avenida Avellaneda al 5500, casi en el cruce con Málaga. Los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron al mencionado lugar y hallaron el cuerpo sin vida del muchacho.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego (en la cabeza y en la región torácica).

Los testimonios de los vecinos





Algunas versiones, aportadas por varios habitantes del barrio, sostienen que dichos agresores habrían arrojado el cadáver desde el techo de una iglesia.

En la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", intervinieron los funcionarios del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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