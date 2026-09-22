Cayó por ladrón y "romántico": así robó un ramo de flores y chocolates el Día de la Primavera

Un robo insólito se vivió en un comercio de Nueva Córdoba, donde un hombre de 40 años fue detenido acusado de robar junto a otro sospechoso un ramo de flores, chocolates y golosinas.

El episodio fue registrado en Ambrosio Olmos al 500, luego de que empleados del local detectaran falta de mercadería y se comunicaran con el 911.

Por un lado, el sospechoso fue atrapado en el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y la calle San Luis, mientras que el segundo logró alejarse.

La mercadería robada.

Los efectivos secuestraron un ramo de flores, varios chocolates y golosinas. Las imágenes que aportó el comercio forman parte de los elementos considerados en el caso.

De acuerdo a lo que muestran las cámaras, ambos habrían tomado la mercadería denunciada. Y los habrían ocultado entre su ropa.

La causa permanece abierta para establecer la participación de cada una de las personas involucradas.











