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Martes, 22 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Cayó por ladrón y "romántico": así robó un ramo de flores y chocolates el Día de la Primavera

El sospechoso tiene 40 años y fue grabado junto a otro sospechoso en la sustracción de estos productos.

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Un robo insólito se vivió en un comercio de Nueva Córdoba, donde un hombre de 40 años fue detenido acusado de robar junto a otro sospechoso un ramo de flores, chocolates y golosinas.

El episodio fue registrado en Ambrosio Olmos al 500, luego de que empleados del local detectaran falta de mercadería y se comunicaran con el 911.

Por un lado, el sospechoso fue atrapado en el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y la calle San Luis, mientras que el segundo logró alejarse.

El episodio fue registrado en Ambrosio Olmos al 500, luego de que empleados del local detectaran falta de mercadería y se comunicaran con el 911.Por un lado, el sospechoso fue atrapado en el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y la calle San Luis, mientras que el segundo logró alejarse.La mercadería robada.
La mercadería robada.

Los efectivos secuestraron un ramo de flores, varios chocolates y golosinas. Las imágenes que aportó el comercio forman parte de los elementos considerados en el caso.

De acuerdo a lo que muestran las cámaras, ambos habrían tomado la mercadería denunciada. Y los habrían ocultado entre su ropa.

La causa permanece abierta para establecer la participación de cada una de las personas involucradas.




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