Cayó por ladrón y "romántico": así robó un ramo de flores y chocolates el Día de la Primavera
El sospechoso tiene 40 años y fue grabado junto a otro sospechoso en la sustracción de estos productos.
Un robo insólito se vivió en un comercio de Nueva Córdoba, donde un hombre de 40 años fue detenido acusado de robar junto a otro sospechoso un ramo de flores, chocolates y golosinas.
El episodio fue registrado en Ambrosio Olmos al 500, luego de que empleados del local detectaran falta de mercadería y se comunicaran con el 911.
Por un lado, el sospechoso fue atrapado en el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y la calle San Luis, mientras que el segundo logró alejarse.
Los efectivos secuestraron un ramo de flores, varios chocolates y golosinas. Las imágenes que aportó el comercio forman parte de los elementos considerados en el caso.
De acuerdo a lo que muestran las cámaras, ambos habrían tomado la mercadería denunciada. Y los habrían ocultado entre su ropa.
La causa permanece abierta para establecer la participación de cada una de las personas involucradas.