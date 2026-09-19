Cayó tras estar casi cuatro años prófugo: era el último acusado por el crimen de dos adolescentes en Rosario

Más conocido como Manuel Añazco, permanecía prófugo de la justicia desde diciembre de 2022, acusado por el doble homicidio de Eric Galli, de 14 años, y Valentín Solís, de 15, en la ciudad de Rosario.

Por él se ofrecieron más de 10 millones de pesos de recompensa, pero, gracias a un largo seguimiento y una extensa investigación, fue detenido este sábado 19 de septiembre en la capital de Córdoba.

El operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación.

La captura se produjo durante la mañana en Villa Las Tablitas y estuvo a cargo del Departamento Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba y de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial.

Según se informó, la fiscal, de la Unidad Especializada de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2,

A partir de ese dato relevante para la causa, que permanecía "detenida" hace casi 4 años, solicitó la colaboración de las autoridades locales y se desplegaron las tareas que finalmente permitieron localizarlo.

Sobre Añazco pesaba una orden de detención desde el 23 de diciembre de 2022. Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había establecido una recompensa de $10 millones para quienes aportaran información relevante que permitiera dar con su paradero.

Pablo Manuel Alberto Añazco fue detenido y trasladado por efectivos policiales.

El doble crimen de Eric Galli y Valentín Solís

El ataque ocurrió el 24 de noviembre de 2022 en un complejo Fonavi de la zona oeste de Rosario. De acuerdo con la investigación, tres adolescentes se encontraban reunidos en una escalera cuando fueron sorprendidos por un grupo armado que comenzó a disparar.

Eric Galli y Valentín Solís recibieron múltiples impactos y murieron, mientras que un tercer adolescente, identificado en el expediente como D.R., consiguió escapar ileso.

Los investigadores determinaron que este último habría sido el verdadero objetivo de la balacera, en el marco de un conflicto presuntamente relacionado con la venta de drogas en el barrio.

En la escena fueron encontradas al menos 16 vainas servidas calibre 9 milímetros. Las cámaras de seguridad privadas del complejo también resultaron importantes para reconstruir la secuencia y avanzar en la identificación de los sospechosos.

Una cámara de seguridad captó al sospechoso y las imágenes se incorporaron a la investigación.

La investigación sostiene que tres personas participaron del ataque. Franco Daniel Saavedra, de 23 años, fue condenado en marzo de 2026 a prisión perpetua como coautor de los homicidios.

Otro de los involucrados era menor de edad cuando ocurrió el hecho y su situación quedó bajo intervención de la Justicia de Menores.

Tras su captura, Añazco será trasladado a Rosario en los próximos días, donde quedará a disposición de la Justicia y será imputado en el Centro de Justicia Penal.