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Viernes, 20 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Cayó un albañil buscado por haber abusado de su sobrina durante tres años

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un albañil fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber abusado sexualmente, durante tres años, de su sobrina, en un aberrante suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado días pasados al ser interceptado en la vía pública y mientras desarrollaba trabajos de pintura en el vecindario.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual N° 2 de esa zona.

Expediente

Trascendió que en el expediente consta que el sujeto agredió sexualmente a esa niña cuando tenía entre cuatro y siete años, y en momentos en los que visitaba su finca, situada en la calle Charrúa.

En la actualidad, la víctima es una menor de trece años.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante", el Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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