Cayó un falso mentalista que estafó a una jubilada por 25 mil dólares con el cuento del "maleficio"

La Policía de Santa Fe detuvo a un falso mentalista, de 44 años, acusado de estafar a una mujer, de 69, por una suma de $300.000 y 25 mil dólares. El sospechoso engañó a la jubilada asegurándole que su entorno padecía un "maleficio" y le exigió dinero para costear supuestos trabajos de sanación en el exterior.

El vínculo comenzó luego de que la víctima escuchara al supuesto sanador durante una entrevista en un programa radial de la localidad de Sarmiento. Interesada por los servicios que promocionaba, la mujer se contactó con él y acordaron un encuentro en su domicilio.

Según el relato de la denunciante, durante esa primera visita el hombre le advirtió que le habían hecho "magia negra". Para proteger a los suyos, le ofreció tres cirios pascuales (velas de cera que se bendicen durante la Vigilia Pascual), por los cuales la víctima pagó 100 pesos cada uno.

Sin embargo, la maniobra delictiva se profundizó tiempo después. El falso brujo regresó a la vivienda y convenció a la mujer de que debían trasladarse juntos al cementerio local para continuar con los trabajos.

El falso viaje a Roma y los ahorros en dólares

Durante la recorrida por la necrópolis, el manipulador tomó unas cintas que se encontraban sobre una lápida y le indicó a la jubilada que era imperativo viajar a Roma para bendecirlas y así neutralizar de manera definitiva la maldición. Bajo ese pretexto, le solicitó los fondos para costear el traslado a Europa.

Con la esperanza de salvar a su familia, la víctima le entregó un primer pago de tres mil dólares y, posteriormente, le cedió otros 22 mil. Para garantizar su impunidad, el estafador le ordenó expresamente que no hablara del tema con sus hijos, argumentando que ellos también estaban "engualichados".

Pese a la advertencia, la mujer terminó revelando la situación a sus familiares, quienes le hicieron notar el engaño y la instaron a radicar la denuncia policial.

Allanamiento, secuestros y situación judicial

Tras la presentación de la denuncia, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina desplegaron el martes un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Alfonsina Storni al 6000.

En el operativo se concretó la detención del acusado y se procedió al secuestro de un automóvil Peugeot gris, un teléfono celular y un maletín que contenía cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, sahumerios y cuadernos, elementos que resultan de interés para la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Benítez, integrante del Ministerio Público de la Acusación.

Desde los tribunales detallaron que el detenido -que no posee antecedentes penales- será imputado la próxima semana por el delito de defraudación, figura penal que contempla castigos de entre un mes y seis años de cárcel.

Asimismo, se anticipó que durante esa audiencia la fiscalía requerirá la prisión preventiva del sospechoso.



