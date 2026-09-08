Cayó un hombre investigado por captar menores para drogarlos y abusar de ellos

Un hombre fue detenido al estar sospechado de captar a pibes para luego drogarlos y abusarlos sexualmente. El confuso suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y la situación había sido denunciada por una adolescente de 16 años.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 48 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Telémaco Sussini al 600, casi en el cruce con Elvira.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría tercera del distrito.

Requisaron la vivienda

Trascendió que, al requisar el domicilio, los uniformados consiguieron incautar cocaína, tusi, un total de once armas de fuego entre largas y cortas, numerosas municiones de distintos calibres, una computadora y varios aparatos de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron a raíz de una denuncia formulada por una menor de 16 años, quien sostuvo que había conocido al sujeto en las redes sociales y que el hombre la había invitado a concurrir a esa vivienda, donde la obligó a consumir estupefacientes para de inmediato pretender ultrajarla.

En el inmueble, al momento de llevarse a cabo el procedimiento, se hallaban un joven de 21 años, una muchacha de 18, dos chicas de 17 y otra de 16, certificándose que todos ellos estaban en la casa por su voluntad; a la vez que se comprobó que la denunciante carecía por completo de lesiones.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Averiguacion de ilícito y tenencia ilegal de armas de fuego", el doctor Julio César Petrucci, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Violencia Familiar y de Genéro de la zona, dependiente de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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