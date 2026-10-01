Cayó un ladrón acusado por un crimen: los policías se disfrazaron de vendedores ambulantes de condimentos para atraparlo

Un ladrón que era buscado por el crimen de un hombre en el marco del robo de una camioneta fue detenido el miércoles por los pesquisas policiales. El suceso se registró en septiembre en el oeste del conurbano bonaerense y los funcionarios resolvieron disfrazarse de vendedores ambulantes de especias para llevar adelante dicho procedimiento.

Voceros judiciales revelaron que el individuo figura sospechado de ser autor del homicidio de la víctima, identificada, en forma oficial, como Daniel Omar Calle Cusi, de 36 años y nacido en territorio boliviano.

De esta manera interceptaron al malviviente





Según agregaron los informantes, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona interceptaron a este sujeto en el cruce de Risso Patrón y Juan Lavalleja, y en momentos en los que se movilizaba en el asiento trasero de un Renault 9 gris, con el dominio finalizado en 330, y en el que también viajaban dos jóvenes, de 24 y de 19 años.

Le incautaron una pistola de grueso calibre





Trascendió que al malviviente capturado le incautaron una pistola Bersa Thunder nueve milímetros, la cual le había sido sustraída, el 24 de junio, a un integrante de Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), en el oeste del Gran Buenos Aires.

Policías se disfrazaron de vendedores ambulantes





Los policías se disfrazaron de vendedores ambulantes de especias para efectuar el operativo y al certificar que el prófugo estaba refugiado en la finca de uno de sus amigos, en la que existía un taller clandestino de prendas de vestir, y en un barrio habitado, en su mayoría, por personas de la colectividad boliviana.

En forma preventiva, el expediente se mantiene caratulado "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego críminis causae".

Así fue la mortal agresión a disparos





Consta en el sumario que el hecho se produjo a las 7.10 del 27 de septiembre, en la esquina de Achupallas y Tuyú, cuando el hampón, de 24 años, y un cómplice, de 23, interceptaron a Calle Cusi, agrediéndolo a disparos con la intención de apoderarse de una camioneta Renault Duster azul, con la patente NCU 916.

Al respecto, ese hombre atacado perdió la vida mientras era conducido, de urgencia y por algunos vecinos, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) N° 4, ubicada en el kilómetro 29,500 de la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas al 14.700 (la Ruta Nacional Tres).

Intervinieron en la causa penal el doctor Claudio Gabriel Fornaro, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios, y la magistrada Carina Alejandra Andrijasevich, titular del Juzgado de Garantías N° 6, ambos pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy