Cayó un ladrón que intentó robar una librería y dos casas: acumula 18 antecedentes en menos de dos años

Un ladrón de 41 años, que solo entre 2025 y 2026 acumula 18 antecedentes penales, fue arrestado en el barrio porteño de Colegiales tras haber intentado entrar por la fuerza en una librería y en dos casas de la zona.

Un llamado al 911 movilizó al personal de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad hasta una librería ubicada en la calle Superí al 1400.

El dueño del negocio denunció que un sujeto había intentado violentar el acceso de su local, el cual estaba cerrado, y que, al no lograrlo, repitió el mismo accionar contra dos viviendas contiguas y se fue caminando.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por el comerciante, los efectivos patrullaron las manzanas aledañas e identificaron al sospechoso, quien advirtió el despliegue policial, corrió hacia el interior de una panadería e intentó camuflarse entre los clientes.

La captura se concretó en el comercio ubicado sobre avenida Elcano, a dos cuadras del lugar donde desencadenó el raid violento, cuando los agentes lo identificaron rápidamente y lo detuvieron.

Según precisaron fuentes policiales, el historial judicial del acusado concentra 18 hechos delictivos cometidos en menos de dos años e incluye antecedentes por robos, hurtos, figuras agravadas por escalamiento, portación de armas no convencionales, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad y episodios de violencia familiar.