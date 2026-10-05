Cayó un ladrón tiktoker: robaba motos y subía las fotos a las redes sociales para hacerse el canchero

Un joven de 23 años fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, acusado del robo de motos en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos que presumía con fotos publicadas en sus redes sociales.

El sospechoso tiene 14 antecedentes por robos, hurtos y tentativas de robo, además de un pedido de captura vigente dictado por la Justicia.

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Comunales 2, quienes pudieron identificarlo a partir del análisis de las cámaras de seguridad y de la actividad que mantenía en sus redes sociales.

Según informaron fuentes policiales, el acusado había sustraído dos motocicletas en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto, tras violentar sus sistemas de arranque.

El joven presumía las motos robadas en sus redes sociales.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación fue su propia cuenta de TikTok, donde el joven publicaba imágenes en las cuales aparecía junto a los vehículos que habían sido denunciados como robados.

El historial judicial del detenido también fue tenido en cuenta durante el procedimiento: registra 14 causas iniciadas desde 2019 vinculadas con robos, hurtos y tentativas de robo, además de una orden de captura que había sido emitida en agosto.

Con los elementos reunidos durante las tareas investigativas, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153. La Justicia dispuso la detención del sospechoso y su traslado a una dependencia de seguridad.

Durante el procedimiento también fue secuestrado el teléfono celular del joven, que quedó incorporado a la investigación.