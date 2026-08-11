Cayó un "viudo negro": citó a tres mujeres, las ató y les robó todo

Un hombre acusado de haber robado a tres mujeres con la modalidad de "viudo negro" en el barrio porteño de Retiro fue detenido en una vivienda de la localidad bonaerense de Mariano Acosta.

La investigación policial terminó con la detención de Gastón Martín Servín Sánchez, sindicado de haber protagonizado el violento robo en perjuicio de tres mujeres a quienes había contactado a través de una aplicación de citas.

Así actuó el "viudo negro "

El hecho ocurrió el 16 de abril pasado, en un departamento ubicado en la calle Suipacha al 900, en el barrio porteño de Retiro, a donde el hombre llegó tras haber acordado un encuentro.

Una vez adentro del inmueble, las amenazó con un arma blanca, las maniató y se apoderó de dinero y distintos objetos de valor de las víctimas, tras lo cual escapó.

La detención del "viudo negro "

La División Investigaciones Comunales 1 Norte reconstruyó los movimientos del sospechoso a partir de los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas, y de la información proporcionada en la denuncia policial.

Entre los datos aportados por las víctimas había un número de teléfono utilizado por el presunto atacante, el cual los investigadores lograron vincular con una billetera virtual, una maniobra que resultó clave para avanzar en la identificación del acusado.

Así, los policías realizaron distintas tareas de campo, como guardias y seguimientos, hasta establecer que el sospechoso se encontraba en una vivienda de Mariano Acosta, partido de Merlo, en el oeste del Conurbano.

El "viudo negro" detenido por haber robado a tres mujeres.

La Justicia autorizó entonces un allanamiento en ese domicilio. El procedimiento fue realizado por los investigadores en el marco de una orden emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Osvaldo Rappa, con intervención de la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.

Durante el operativo, los efectivos encontraron una campera que las víctimas reconocieron como la que llevaba puesta el hombre durante el robo, la cual fue secuestrada y quedó incorporada a la causa como evidencia.

Tras el procedimiento, Servín Sánchez quedó detenido y a disposición de la Justicia. El expediente fue caratulado como "robo con armas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual simple".