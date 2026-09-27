Cayó una avioneta en Córdoba: hay cinco heridos

Una avioneta cayó este domingo sobre una zona rural en la provincia de Córdoba a pocos minutos de haber despegado. Los cinco pasajeros que estaban a bordo debieron ser hospitalizados.

Tres adultos sufrieron golpes, cortes y fracturas por lo que fueron trasladados al hospital San Roque y al de Urgencias mientras que dos menores de edad quedaron internados en el hospital de niños.

Así quedó la avioneta tras el accidente.

La aeronave, una Piper Comanche 250 matrícula LV GSG, había despegado desde el aeródromo de barrio Coronel Olmedo, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, y se estrelló a la altura del kilómetro 9 y medio de la avenida Ciudad de Valparaíso.

Vecinos de la zona advirtieron a las autoridades sobre el accidente y rápidamente se desplegó un operativo de emergencia y rescate a cargo de la policía y los bomberos de la provincia con la participación de ambulancias.

Los investigadores esperan los resultados de las pericias realizadas a la avioneta para determinar qué provocó el accidente. La principal hipótesis apunta a una falla mecánica y no descartan que haya influido haber superado la capacidad mínima de cuatro integrantes cuando viajaban cinco.

Antecedentes

La avioneta Piper Comanche 250 sufrió este domingo su tercer siniestro en pleno vuelo. El primero ocurrió el 22 de noviembre de 1999, cuando el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por la descompostura de un pasajero y la aeronave chocó contra obstáculos en la pista.

El antecedente más cercano también ocurrió en la provincia de Córdoba, en abril de 2017, cuando un piloto se desmayó en pleno vuelo en Alta Gracia y su alumno tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia que se llevó a cabo sin accionar el tren de aterrizaje, lo que provocó algunos daños.