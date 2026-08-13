Cayó una banda de "viudas negras" tras ocho allanamientos en San Nicolás y Córdoba

Una banda de delincuentes que operaba bajo la modalidad de "viudas negras" en las localidades de Ramallo y San Nicolás, fue desarticulada tras una investigación policial que se extendió desde la provincia de Buenos Aires a Córdoba.

La Policía realizó ocho allanamientos en simultáneo, distribuidos entre la ciudad bonaerense de San Nicolás y la capital cordobesa, y logró detener a dos hombres y dos mujeres, mientras que un quinto sospechoso continúa siendo buscado por las autoridades.

En los operativos intervinieron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás junto a personal de la Comisaría Segunda de Ramallo.

La causa se inició el 30 de junio de 2026 y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del departamento judicial de San Nicolás, bajo la dirección del fiscal Martín Mariezcurrena.

Una alerta enviada al sistema de emergencias 911 denunció un robo ocurrido en un inmueble de la calle Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, las víctimas habían convocado a dos mujeres a compartir una cena en el domicilio.

Alrededor de las 2 de la madrugada, tres hombres que portaban armas y llevaban los rostros cubiertos ingresaron en forma violenta a la propiedad. Una vez en el interior, los agresores inmovilizaron a los presentes y los golpearon.

Los delincuentes se llevaron varios elementos de valor, entre ellos televisores, celulares, un iPad y un vehículo de marca Volkswagen Amarok.

Los ocho allanamientos en simultáneo derivaron en la detención de cuatro personas y la recuperación de autos y elementos robados.

Horas después del hecho, la camioneta fue localizada sin ocupantes en la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 226, sobre el carril con sentido hacia la provincia de Santa Fe.

El hallazgo del vehículo permitió sumar datos a la causa. Asimismo, el análisis de las imágenes obtenidas a través de cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones permitió constatar el trayecto a pie de las dos mujeres sospechosas en dirección a la vivienda de los damnificados.

En otro video, se puede observar el instante en que los cómplices masculinos accedían al lugar a través del patio de la casa.

A partir de las grabaciones y el aporte de testimonios incorporados al expediente, las autoridades identificaron a los cuatro imputados detenidos: Fernando Cabrera, de 28 años; Dylan Emanuel Pullido, de 18; María Abril González, de 23; y Maira Azul González, de 28.

En tanto, la Policía busca dar con el paradero de Jesús Acosta, quien permanece prófugo.

A partir de la evidencia acumulada, el juzgado autorizó los ocho allanamientos, repartidos en partes iguales entre San Nicolás y Córdoba Capital. Durante los procedimientos, el personal policial secuestró 18 celulares y dos autos, un Ford Falcon y un Chevrolet Astra.

También se incautó una escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido y municiones de diversos calibres.

Se recuperaron además prendas de ropa utilizadas durante el hecho y elementos denunciados como robados, entre los que se destacan un televisor de 55 pulgadas y un parlante portátil.