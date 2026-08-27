Cayó una gitana acusada de haber estafado a una peluquera, que terminó quitándose la vida

La acusada de liderar una red de estafas que desencadenó la muerte de una peluquera en Lomas de Zamora, fue detenida en Salta tras un operativo conjunto liderada por la Policía Federal.

La caída de la sospechosa se concretó mediante el análisis de escuchas telefónicas y triangulación de antenas a cargo de la Policía, lo que permitió ubicarla en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Personal de la fuerza de seguridad irrumpió en un domicilio situado sobre la calle 9 de Julio, donde la propietaria confirmó que la prófuga cenaba allí de forma circunstancial.

En plena entrevista, los agentes descubrieron que la dueña de casa también era víctima de la estafa, tras haberle entregado $115 mil a cambio de un supuesto "maleficio". Tras la confirmación, se procedió a su arresto inmediato.

Como bien indica NA, la causa está en manos del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial lomence, a cargo de Laura Ninni, sumado a la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio N°19 del mismo departamento judicial, de Ignacio Gabriel Torrigino.

Por su parte, en Salta, el magistrado interventor fue el Juzgado de Garantías N°2 de Orán.

La trágica muerte en Lomas de Zamora





El expediente tuvo su punto de partida el 15 de enero de 2026, cuando la víctima, Merlin Díaz Silva, entregó $14 millones de sus ahorros a Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich bajo la promesa de un ritual de limpieza contra un "maleficio económico".

Al notar que no recuperaría el dinero y verse despojada de sus fondos, la mujer entró en una profunda crisis y se quitó la vida. En ese marco, dejó una carta dirigida a sus allegados pidiendo que se investigara a las responsables.

Luego, la investigación se direccionó hacia el entorno familiar de la prófuga, logrando establecerse que la misma mantendría contacto con Brian Damián Mitrovich y Favio César Márquez.

Se comprobó que ambos sujetos prestaron colaboración con la imputada al facilitar su traslado hacia la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte, donde tramitó su nuevo ejemplar de Documento Nacional de Identidad.

Ante el escándalo que generó este acto, el RENAPER aseguró en un comunicado que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Mitrovich al momento de tramitar y retirar su DNI.

Cayó la gitana Marta Noemí Mitrovich que estafó a una peluquera en Lomas de Zamora.

Con los elementos reunidos, se dispuso librar las correspondientes órdenes de allanamiento y detención respecto de Brian y Favio por el delito de encubrimiento, que se materializaron el pasado 24 de julio.

Acerca de María Silvia y Nancy Marina, se presentaron a través de sus abogados y consiguieron la eximición de prisión.



