Cayó una pareja por robar dólares, joyas y un lingote de oro de un departamento

Una pareja fue detenida por los pesquisas policiales como consecuencia del robo del contenido de una caja fuerte. El ilícito había sido perpetrado en 2024 y el procedimiento se realizó el jueves en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son un individuo, de 28 años, y una joven, de 21.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento se llevó a cabo en una finca situada en Diagonal 54, casi en el cruce con David Baud y estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 19 de los tribunales locales.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los efectivos policiales consiguieron incautar tres pistolas (una Ballester Rigaud 22 largo, una Bersa modelo 223 de igual calibre y una Glock 11.25), numerosas municiones de distintos calibres, tres destornilladores tipo barreta, una tijera hidráulica, una tablet y dos aparatos de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo en las primeras horas de la madrugada del 22 de junio de 2024 cuando dos malvivientes (que actuaron con apoyo de otros cinco ladrones) ingresaron por la puerta principal a un departamento habitado por un hombre, oportunidad en la que forzaron una caja fuerte, apoderándose de dólares, alhajas, relojes de alta gama, un lingote de oro y otros objetos de valor, además de una tablet.

Hasta el momento, se asegura que el sujeto que resultó capturado en el operativo habría estado dentro de un Toyota Corolla, que se empleó para trasladar los diversos elementos de la víctima y que habría sido ingresado al edificio.

La ex mujer

Al respecto, los investigadores certificaron que una ex mujer del morador del lugar proporcionó información para que se efectuara dicho robo a cambio de recibir una parte de lo sustraído.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado y portación ilegal de arma de fuego".

Por F.V.