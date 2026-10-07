Cayó uno de los acusados de balear a un ciclista para robarle la bicicleta

Un joven de 18 años fue detenido en Los Hornos, acusado de haber participado del violento robo en el que un ciclista terminó herido de un disparo.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se convirtieron en una pieza clave para avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

El brutal ataque al ciclista en Los Hornos

Todo ocurrió durante la mañana del domingo en 58 entre 147 y 148, cuando Gustavo Ruiz Díaz, de 27 años, regresaba de trabajar en bicicleta y fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en una moto.

Los atacantes le cruzaron el vehículo para obligarlo a detenerse y provocaron su caída. Pese a que el joven no habría ofrecido resistencia, durante el asalto uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó debajo de su rodilla. Luego tomaron la bicicleta y escaparon.

La víctima sufrió una herida provocada por un proyectil calibre .22, que quedó alojado en su pierna y no presentó orificio de salida. Vecinos que escucharon la detonación salieron a asistirlo y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

Las cámaras: el dato crucial para la detención

Luego de una investigación que permitió avanzar sobre la identidad de los presuntos responsables, uno de los sospechosos fue localizado por efectivos policiales en la zona de 60 y 148.

Al momento del procedimiento, circulaba a bordo de una moto que tenía pedido de secuestro tras haber sido robada de una vivienda ubicada en 57 y 34.

El detenido quedó a disposición de la UFI N.º 7 y la UFI del Joven N.º 3, en el marco de una causa por robo y lesiones. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el ataque.

En paralelo, los investigadores trabajan para dar con el segundo sospechoso, que todavía no fue detenido y permanece en libertad.