Tiene 21 años y cayó acusada de dealer y "viuda negra"

Una joven de 21 años fue detenida en las últimas horas acusada de actuar en al menos una oportunidad bajo la modalidad de "viuda negra" perpetrada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.

La mujer fue identificada como Lourdes Milagros Rodríguez, quien actuaba bajo el pseudónimo "Eluney" y, además, contaba con un pedido de captura activa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El robo bajo esta modalidad habría ocurrido el pasado 24 de julio luego de reunirse con un hombre de 31 años que la contactó mediante la red social Instagram y la invitó a su casa en la localidad de Pilar.

Según la denuncia, la víctima se quedó dormida después de consumir bebidas alcohólicas y cuando despertó descubrió que le habían robado dinero en efectivo, una notebook HP, un teléfono celular Samsung S25, una consola PlayStation 4 y las llaves de la casa.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, pudieron identificar el auto en el que operaban, a Rodríguez, a uno de sus cómplices y un domicilio, por lo que rápidamente dieron instrucción a la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 2 de Pilar.

Cómo se llevaron a cabo los allanamientos

En el primer allanamiento detuvieron a "Eluney", la joven de 21 años acusada de perpetrar el golpe bajo la modalidad viuda negra, y secuestraron seis teléfonos celulares, un perfume Rose Gourmand que pertenecía a la víctima, más de 11 mil pesos en efectivo, 100 dólares y cuatro frascos goteros de vidrio.

Minutos más tarde, se realizó un nuevo operativo en la zona oeste del Gran Buenos Aires en el que se secuestró otro celular y un comprobante de solicitud de pasaporte que estaba a nombre de Damián Rodrigo Cano Graver.

En las inmediaciones de este lugar, identificaron un vehículo Toyota Etios, de color blanco, en el que se habría movido la banda durante el robo. El conductor fue identificado como Edwar Aníbal Castellanos Montilla, venezolano de 29 años, y su acompañante, Bastián Alejandro García Cisterna, chileno de 18 años. Ambos fueron detenidos por encubrimiento.

Cómo actuaba "Eluney"

La joven de 21 años utilizaba sus redes sociales para grabar videos en los que muestra una vida de ostentación, entre los que destacan fajos de billetes, bebidas alcohólicas muy caras y propinas en moneda extranjera.

La joven mostraba lujosos gastos en restaurantes con propinas en dólares.

Sin embargo, la mujer no cuenta con una actividad comercial registrada y, según el sistema financiero, cuenta con una deuda de 1.600.000 pesos. En las publicaciones que realizó, se la ve a bordo de una camioneta Jeep por el conurbano bonaerense.