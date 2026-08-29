Cerimedo recibió una segunda prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia de Bolivia dictó una nueva y segunda prisión preventiva para el consultor político argentino Fernando Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito. Así, se suma a la otra causa por la presunta tentativa de femicidio contra su ex pareja Nadia Beller.

El juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla una prisión de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La decisión del juez se dio luego de la audiencia virtual que tuvo lugar este sábado.

El asesor político participó de la audiencia, desde el penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra), y declaró que no se fugará por las causas que se lo investigan.

Este viernes el colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, declaró ante la Justicia de ese país por la causa de enriquecimiento ilícito, donde afirmó que gana medio millón de dólares al mes desde 2025 como resultado de sus empresas de comunicación digital.

En el marco de una declaración informativa, Cerimedo eligió no contestar las más de 200 preguntas que le realizaron, y sobre su actividad laboral se limitó a decir que el dinero "proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital" y reafirmó su vínculo con Paz.

"¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?", le consultaron, a lo que el exasesor del mandatario argentino respondió: "Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia".

Cuando le repreguntaron por 2026, sostuvo: "Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior".

La otra causa por la que está imputado se refiere a la presunta tentativa de femicidio contra Nadia Beller. La medida fue dispuesta tras una extensa audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra, donde el juez Wilson Espada rechazó los planteos de la defensa y habilitó la incorporación de información extraída del teléfono del acusado.