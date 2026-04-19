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Domingo, 19 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
ACCIDENTE

Palazo en la 9 de Julio: chocaron un colectivo y un auto, y hubo cinco personas heridas

Una unidad de la línea 70 colisionó con un vehículo particular en la intersección de esa avenida con Santa Fe, en el barrio porteño de Retiro.

Cinco personas resultaron heridas durante un choque entre un colectivo de la línea 70 y un auto este domingo por la mañana en el barrio porteño de Retiro.

Según informó Crónica, la colisión entre ambos vehículos sucedió sobre la Avenida 9 de Julio y Santa Fe, donde personal del SAME asistió a los damnificados.

En las imágenes se observa que el omnibus quedó practicamente destrozado, al igual que el auto, producto del fuerte impacto.

A raíz del siniestro, dos personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rivadavia, aunque estarían fuera de peligro.

Además, el transito vehícular en la zona se vio afectado por el operativo desplegado en el lugar tras el choque.

Los agentes de tránsito hicieron el test de alcolemia al colectivero. La Misma dio negativo.

Como parte de la investigación, la Policía de la Ciudad deberá determinar si uno de los coonductores involucrados pasó un semáforo en rojo y provocó el siniestro vial.

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