Chocó a varios autos estacionados, escapó y dejó su vehículo abandonado a pocas cuadras

El barrio de Belgrano fue el escenario en la madrugada de este jueves de un violento episodio que involucró a conductor, que chocó a varios autos estacionados, pero lejos de comportarse de forma correcta, se fugó y abandonó su rodado a pocas cuadras del hecho.

Fuentes policiales indicaron que el suceso ocurrió a las 5.10 en la calle Sucre al 2500, Belgrano, cuando un auto Fiat Cronos embistió al menos a tres vehículos estacionados, una Chevrolet Tracker, una Toyota Corolla y un Ford Fiesta, los cuales se encontraban sin ocupantes.

De acuerdo con la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el sujeto se escapó y dejó abandonado el rodado a pocas cuadras de donde sucedió el hecho, para después fugarse a pie.

En el operativo participó personal de la Comisaría Vecinal 13C y se solicitó la presencia del SAME, que tuvo intervención negativa debido a que no se registraron lesionados. Interviene en el caso la UFLA Norte, a cargo de Fernanda Sánchez.

Investigación

Hasta el momento no hay información sobre el conductor responsable del hecho por lo que las cámaras de seguridad de la zona podrían ser determinantes para establecer cómo ocurrió el choque e intentar identificar al automovilista que escapó.

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