Un patrullero cruzó en rojo, chocó contra un colectivo y terminó incrustado en una pizzería: hay heridos

Un colectivo atropelló a un patrullero que terminó incrustado dentro de una pizzería del barrio porteño de Constitución. Hay ocho heridos a causa del choque.

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo en la esquina de la Avenida San Juan y Sáenz Peña, y quedó filmado por una cámara de seguridad.

En las imágenes del video se observa el momento en el que el móvil policial cruzó a alta velocidad con el semáforo en rojo y fue embestido por el ómnibus.

Un vecino mostró a Crónica HD el material fílmico, que será clave para determinar la mecánica y responsabilidades en el hecho.

El móvil del canal mostró también el patrullero metido dentro del local, mientras que el colectivo terminó sobre la vereda, al costado de la pizzería.

Además, se ve que los pilones de contención que protegían la entrada quedaron completamente destrozados.

El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes asistieron a los heridos, entre los que se encuentran efectivos policiales y pasajeros del colectivo.

Según los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del móvil y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en la secuencia- fueron derivados al Hospital Rivadavia.

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