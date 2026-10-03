Choque fatal en la Ruta 2: un joven de 29 años murió tras impactar con una camioneta y un camión

Un trágico accidente de tránsito se produjo durante la madrugada de este sábado 3 de octubre en la Ruta 2 y dejó como saldo la muerte de un joven de 29 años.

En el fatal episodio, ocurrido en jurisdicción del partido bonaerense de Castelli y en sentido hacia Mar del Plata, estuvieron involucrados tres vehículos y las autoridades trabajan para determinar cómo se desencadenó la colisión.

El vehículo en el que viajaba la víctima quedó completamente destrozado tras el fatal choque ocurrido en la Ruta 2.

¿Quién era el joven que murió en el choque de la Ruta 2?

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 176 de la Autovía 2. Los rodados implicados fueron un Volkswagen Voyage, una camioneta Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180.

La víctima fatal fue identificada como Lucas Matos, de 29 años y vecino de Castelli. El joven circulaba a bordo del Volkswagen Voyage y, como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el impacto, murió en el lugar.

Por su parte, la Ford Ranger era conducida por María Casamayor, mientras que al mando del vehículo de gran porte se encontraba Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años y domiciliado en San Vicente.

Policía, bomberos y personal de emergencias trabajaron en el lugar luego del trágico accidente registrado a la altura de Castelli.

Después de la colisión, los tres rodados terminaron sobre el cantero central de la autovía. Pese a la magnitud del episodio, los vehículos no llegaron a bloquear por completo los carriles de circulación.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli. Los profesionales médicos revisaron tanto a la conductora de la camioneta como al chofer del camión y determinaron que ninguno presentaba lesiones que hicieran necesario su traslado a un centro de salud.

Tras las primeras tareas de emergencia, efectivos policiales preservaron la escena para permitir la intervención de Policía Científica. Los peritajes serán fundamentales para reconstruir la secuencia del choque y establecer qué sucedió durante los instantes previos al impacto.

La causa fue caratulada inicialmente como "homicidio culposo" y quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.















