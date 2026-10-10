Choque, incendio y tragedia en Panamericana: un muerto y caos vehicular en la zona

La mañana del sábado amaneció accidentada y de forma trágica, ya que tras un choque entre dos rodados en la autopista Panamericana, se registró una persona muerta y otra en grave estado que fue llevada de urgencia a un hospital cercano.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió en sentido al conurbano bonaerense (kilómetro 15,5), a unos 300 o 400 metros al norte de la salida de Ugarte, en donde uno de los vehículos, una camioneta Honda HR-V, se incendió y quedó prácticamente destruida.

Debido al trabajo que llevan adelante los peritos, hay solo un carril habilitado hacia el lado de Provincia, que está generando demoras en el tránsito.

De hecho, la congestión se extiende desde la avenida General Paz y afecta a la colectora, donde se acumulan autos, camiones y colectivos.

En tanto, el trágico accidente involucró a dos vehículos y uno de ellos terminó envuelto en llamas, mientras que el otro quedó contra la divisoria de hormigón que separa los sentidos de circulación de la autopista y sufrió importantes daños.

Un muerto y un herido

Como consecuencia del siniestro, una persona murió en el lugar (no fue informada la identidad) y el conductor del otro auto sufrió heridas de gravedad y fue derivado a un hospital cercano.

Por el momento, no se informó si la víctima murió por el impacto o el incendio que afectó a uno de los vehículos, ya que es materia de investigación.

Por otra parte, personal de Criminalística, efectivos policiales y trabajadores de la autopista intervienen en la zona para determinar cómo ocurrió el hecho, y terminadas las pericias, retirarán los vehículos con grúas, por lo que el corte parcial podría extenderse varias horas.

Comunicado de la empresa

La congestión afecta a quienes circulan hacia el norte durante el fin de semana largo, en una de las principales vías de salida de la Ciudad de Buenos Aires. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la colectora, aunque también presenta demoras.

"Acceso Norte sentido al Norte km 15.5, altura Ugarte. Dos vehículos, un herido y un fallecido. Un carril habilitado. A la espera de peritos. Desvío a Autopista gratuita, altura Melo. Se registran demoras. Circule con precaución", informó la empresa concesionaria AuSol.

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