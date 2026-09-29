"Cinco años esperé para decir mi verdad", dijo el médico clínico acusado en la causa por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona tiene este martes su última audiencia testimonial antes del inicio de los alegatos finales, con las ampliaciones de las declaraciones de los imputados ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Pedro Di Spagna, médico clínico acusado en la causa, aseguró: "Cinco años esperé para decir mi verdad, que es la verdad".

Según explicó, en noviembre de 2020 no trabajaba para la prepaga. Dijo que había sido convocado por el médico Macías para realizar un informe junto con un neurólogo sobre el estado de Maradona después de su operación de cabeza.

Durante aquella primera visita, Di Spagna sostuvo que su función se limitaba a elaborar el informe y que no tenía autorización para modificar ninguna conducta médica porque Maradona contaba con sus médicos tratantes. Tras revisarlo, recomendó estudios complementarios como un electrocardiograma, análisis de laboratorio y una radiografía.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declaran por la tarde.

El clínico también relató que días después fue incorporado a un grupo de WhatsApp con los enfermeros, aunque aseguró que no conocía a ninguna de las personas que formaban parte. Luego contó que advirtió que Maradona no se alimentaba bien para un paciente que atravesaba un postoperatorio y sugirió consultar a un nutricionista.

El 18 de noviembre, Di Spagna volvió al domicilio junto con el nutricionista Luciano Spena, pero no pudo revisar a Maradona porque, según relató, el exfutbolista atravesaba un mal día. En esa ocasión conoció a Leopoldo Luque, quien se presentó como el médico de Maradona.

"Yo ese día me frustré por no poder hacer mi trabajo. Yo soy médico de vocación, me interesan todos mis pacientes, no solo Maradona. Pero me dijeron que me fuera. Yo pedí una constancia para que quede asentado que fui, pero no tenía potestad para decidir nada. No tenía libertad para ir cuando quisiera. Yo estaba superditado a una orden para visitarlo", afirmó.

Tras esa visita frustrada, Di Spagna afirmó que le pidieron regresar al día siguiente, pero la consulta fue cancelada y nunca volvió a ser convocado. Maradona murió pocos días después.

Antes de su declaración había hablado Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, quien se quebró frente a los jueces y defendió el papel que cumplió durante la internación domiciliaria.

Nancy Forlini apuntó contra Luque y Cosachov

Forlini sostuvo que la atención estaba organizada con roles definidos y que Luque y Agustina Cosachov tenían a su cargo el seguimiento médico de Maradona, mientras que ella debía gestionar las prestaciones solicitadas. También recordó una conversación con Cosachov, quien, según su relato, le dijo que las decisiones pasaban por ella y Luque.

La coordinadora de la prepaga también cuestionó una afirmación realizada por Luque durante el juicio. Según Forlini, después de que Maradona fuera externado, ella se comunicó con el neurocirujano para consultar si necesitaba un kinesiólogo y recibió como respuesta que el paciente ya tenía uno personal.

Al finalizar su indagatoria, Forlini habló entre lágrimas y pidió a los jueces que comprendieran cuál había sido su función. Sostuvo que siempre actuó con responsabilidad y que no tenía facultades para intervenir sobre cuestiones que no habían sido solicitadas.

Di Spagna también cerró su declaración con un mensaje dirigido a los jueces. "Siento que humana y médicamente hice lo que se me solicitó. Excederme hubiera sido una falta a la ética y, si en algún momento se dijo que yo era el médico de Maradona es un absurdo. No tenía el teléfono de nadie del entorno de Maradona", aseguró.

"Uno puede escapar de cualquier cosa, menos de su conciencia. Y yo la tengo tranquila. Puedo mirar a mi hija y decirle que obré bien como médico", siguió.

"Quiero decir que pasé un calvario estos años. Pasé por un montón de temas en estos años, económicos, sociales, personales. Agradezco a Dios que me haya puesto en el camino a estos abogados", concluyó el médico.

Por la tarde está previsto que declaren nuevamente Luque y Cosachov. Después de esta última instancia de declaraciones de los imputados comenzarán los alegatos finales, etapa en la que fiscales y abogados expondrán sus respectivas teorías ante los jueces.