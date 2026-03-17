Cinco ladrones tomaron de rehén a un matrimonio en una estancia y lo desvalijaron

Cinco ladrones armados desvalijaron a un matrimonio, al que tomaron de rehén en una estancia. El suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y se desconoce el paradero de los malvivientes.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando los marginales, que portaban armas de fuego y que obraron a cara descubierta, ingresaron al predio, situado a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Nacional 226, en jurisdicción de la comisaría 14ª del distrito.

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Según agregaron los informantes, los maleantes redujeron por la fuerza y ataron mediante cables a las víctimas.

Trascendió que los delincuentes sustrajeron la suma de 30.000 pesos, un reproductor de DVD, un par de escopetas, una carabina 22, un aparato de telefonía celular y una camioneta Mitsubischi L200, en la que huyeron y que luego apareció abandonada.

Sin resultados

Hasta el momento, los procedimientos llevados adelante por las autoridades de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires finalizaron con saldo negativo.

Intervino en la causa penal el doctor Mariano Moyano, fiscal de los tribunales marplatenses.

Por F.V.

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