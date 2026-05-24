Trágico choque en la Ruta 6: murieron cinco integrantes de una familia, entre ellos una nena y un bebé

Cinco personas murieron este sábado en un violento siniestro vial sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, entre ellas dos menores de edad.

Las víctimas de la tragedia viajaban en un Peugeot 207 blanco que fue embestido por detrás por una camioneta Volkswagen Amarok.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 53, en la mano ascendente hacia Cañuelas. El impacto fue tan violento que los cinco ocupantes del auto fallecieron en el acto.

Al volante de la Amarok estaba Leandro Panetta, de 28 años, domiciliado en Quilmes, quien quedó aprehendido y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local para las pericias de rigor.

El conductor de la Amarok sería el responsable del siniestro fatal.

Las víctimas





Las víctimas identificadas son Serafina Benítez Cabañas (31), vecina de Guernica y conductora del vehículo, y Juan Aníbal López Rodríguez (29).

Por otra parte, un tercer adulto y los dos menores, una nena de 7 años y un bebé, aún no fueron identificados oficialmente.

La fiscal de la UFIJ 1 de San Vicente, caratuló el hecho como homicidio culposo. El parte oficial fue firmado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, jefe de la Zona Vial I de La Plata.

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