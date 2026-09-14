Cinco mujeres fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado mientras perenigraban por la Virgen del Milagro en Salta

Un impactante suceso generó conmoción en las últimas horas. Cinco mujeres, que peregrinaban hacia la Catedral Basílica de Salta para participar de la procesión por la Virgen del Milagro, fueron atropelladas por un motociclista que circulaba alcoholizado.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes. Las mujeres habían iniciado su recorrido desde Apolinario Saravia y avanzaban hacia la capital provincial.

Luego del impacto, intervinieron los servicios de emergencia y las cinco peregrinas fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Dos de ellas fueron derivadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron llevadas al hospital San Bernardo de Salta.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, todas las mujeres se encuentran fuera de peligro. El accidente ocurrió en el marco de la tradicional Peregrinación del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes de Salta.

El motociclista fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego de conocerse el resultado, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del accidente.

Las peregrinas atropelladas no estaban registradas en la aplicación oficial habilitada este año para seguir sus recorridos y acceder a los puntos de asistencia.

Por ese motivo, tampoco contaban con el esquema preventivo de acompañamiento policial previsto para los grupos registrados.

Tras el accidente, las autoridades pidieron extremar las precauciones en las rutas durante los días de peregrinación. Recomendaron a los caminantes circular con cuidado y a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia y prestar especial atención a los grupos de peregrinos.