Citaron a declarar a Candela Arizaga por la causa contra Facundo Moyano

Candela Arizaga fue citada a declarar el próximo lunes 19 de octubre por la Fiscalía en la causa contra su pareja, Facundo Moyano. La Justicia busca determinar si el ex diputado, investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, no respetó la restricción perimetral que tenía vigente.

La modelo y el dirigente gremial permanecen en España y se desconoce si la joven acudirá a la citación ya que podría negarse por recomendación de su abogado. Además, en los últimos días Moyano confirmó su reconciliación con Arizaga con una producción de fotos desde Madrid.

La investigación

La citación a Arizaga se da en el marco de la investigación judicial en la que se busca comprobar si Moyano estuvo alojado durante 11 días en un hotel junto a la joven pese a la restricción perimetral que tenía vigente tras el episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de la modelo corriendo por la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, mientras el ex legislador iba detrás de ella.

De acuerdo con un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre. Durante ese período utilizó la habitación 603. El dato surge de la documentación entregada por el personal del establecimiento y además, el hotel aportó voluntariamente el DVR con los registros de las cámaras de seguridad.

No obstante, en el informe se aclara que no existen registros hoteleros a nombre de Candela Arizaga. También menciona que "no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro (sin fecha precisa) entre Moyano y Arizaga".

La Justicia le impuso a Moyano una prohibición de acercamiento y contacto por lo que debe mantenerse a 300 metros de Arizaga y evitar cualquier comunicación con ella mientras avanza la causa.

El 19 de septiembre, el ex legislador fue imputado por desobediencia luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos para investigar un eventual encuentro con Arizaga durante el período en el que la perimetral estaba vigente.