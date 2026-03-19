Brutal asalto a una jubilada de 92 años:le dieron una paliza y la desvalijaron

Tres ladrones golpearon a una jubilada de 92 años y le desvalijaron la vivienda, en un tremendo suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. A raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron a un sospechoso.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo el 26 de febrero cuando los malvivientes ingresaron a la finca habitada por la víctima, situada en San Vladimiro al 2500, casi en el cruce con Monseñor Hladnik.

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Según agregaron los informantes, los hampones agredieron a golpes a la nonagenaria y, tras sustraer una suma de dinero, fugaron a bordo de un VW Fox rojo.

Allanamientos

Trascendió que, gracias a testimonios y al análisis de imágenes captadas por distintas cámaras de vigilancia, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona realizaron el miércoles allanamientos, oportunidad en la que apresaron a un individuo, de 27 años, quien aparece sindicado de ser integrante de dicha banda de marginales.

A su vez, en las requisas, las autoridades incautaron un VW Fox de esas características y con el dominio finalizado en 067, que se asegura que habría sido utilizado por los maleantes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado modalidad ingreso en finca", el doctor Martín Darío Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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