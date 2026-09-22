Comienza el juicio por la violación y el asesinato de Aralí Vivas: su mamá, el padrastro y un amigo de la familia, los acusados

Desde este martes comienza el juicio por jurados contra la madre, el padrastro y un amigo de la familia de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue abusada y asesinada en su casa de la provincia de Córdoba en 2024.

En la Cámara del Crimen de San Francisco se iniciará el debate en el que Rocío Milagros Rauch (28); su pareja, Ezequiel Matías Simeone (33); y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela (40) serán juzgados por el brutal crimen de la niña hace casi dos años.

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Todos están acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, además de homicidio criminis causa, destacó el medio El DoceTv.

Además, los tres llegan detenidos al juicio y se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario de Bouwer, al tiempo que la progenitora permanece alojada en el pabellón de mujeres.

¿Cuándo fue el episodio ?





La menor fue asesinada en la ciudad cordobesa de Brinkmann en 1° de noviembre de 2024 cuando tenía 8 años. La investigación estableció que fue abusada, lo que provocó su muerte, y que el incendio fue intencional para eliminar cualquier prueba que los incrimine.

El cuerpo de la niña fue hallado por los Bomberos que trabajaron para mitigar las llamas de la vivienda, donde convivía con sus hermanos. En un principio se creyó que la muerte de Aralí estaba ligada al incendio, pero cambió con el resultado de la autopsia.

El análisis confirmó que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y que sufrió una "muerte traumática" antes de que se iniciara el incendio. Un dato importante es que no se detectó presencia de monóxido de carbono en los pulmones, por lo que la niña ya había fallecido cuando prendieron fuego a la vivienda.

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